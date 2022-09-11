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İBB'den İstanbul ulaşımına kış tarifesi düzenlemesi

11.09.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İETT otobüslerinin 10 Eylül itibarıyla kış tarifesine geçtiği kentte günde 5 bin 237 araçla 52 bin 985 sefer düzenlenmesi planlanıyor - Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde yarın yaşanabilecek yoğunluk için İETT, toplam 1916 ek sefer düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı hizmet veren toplu ulaşım araçlarından otobüs, metro ve vapurlarda yaz tarifesi sona eriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İETT otobüsleri, 10 Eylül itibarıyla kış tarifesine geçti. Yeni sefer düzenine göre, İETT'de günde 5 bin 237 araçla 52 bin 985 sefer düzenlenmesi planlanıyor.

Kış sefer düzeninde, yazın oluşan talep nedeniyle hizmete alınan 48R, D1 ve D2 hatları pasifleştirilecek. KM28, 98K, 59HS, 48U, 38H, 36S, 29T ve HT19 hatları ise tekrar aktif hale getirilecek.

İETT, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlayacağı için yarın yaşanacak yoğunluğa paralel olarak toplam 1916 ek sefer düzenleyecek. Olası yoğunluklara karşı yedek araçlar hazır bulundurulacak ve yoğunluk yaşanan hatlara takviye yapılacak. İBB Meclisi'nin aldığı karara göre okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 saatlerinde toplu ulaşım ücretsiz olacağı için araçların tam kapasiteyle çalışması sağlanacak.

Öte yandan üniversitelerin açılış tarihlerine uygun olacak şekilde de düzenlemeler yapıldı.

- Metrolarda kış tarifesi

Yarın itibarıyla Metro İstanbul AŞ'de de kış tarifesine geçilecek.

Tüm hatlarda ilk ve son tren saatleri aynı olmakla birlikte hatların yolcu yoğunlukları analiz edilip gün içerisindeki sefer sıklıklarında değişiklikler yapıldı. Yarından itibaren tüm hatlarda günlük toplam 332 ilave seferle 324 bin 103 ek yolculuk kapasitesi sağlanacak. Bu kapsamda trafikten yaklaşık 294 bin 60 araç çekilmiş olacak.

Güncel tarife bilgileri, sefer tarifeleri sayfasından sorgulanabileceği gibi istasyonlarda bulunan yolcu bilgilendirme ekranlarından da öğrenilebilecek.

Okulların açılması dolayısıyla Metro İstanbul AŞ'nin işletmesinde bulunan raylı sistemlerde 06.00-14.00 saatleri arasında geçiş ücretsiz olacak.

- Şehir Hatları'nda kış tarifesi

İstanbul Şehir Hatları'nın kış tarifesi ise 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yaşanacak yoğunluklar göz önüne alınarak kış sezonuna göre düzenlenen seferler haziran ayı ortalarına kadar geçerli olacak.

Kış tarifesine Şehir Hatları iskelelerinden, Şehir Hatları sosyal medya hesaplarından ve ALO 153 Beyaz Masa Danışma Hattı'ndan ulaşılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
toplu ulaşım ibb

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:39
Akşam
19:29
Yatsı
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