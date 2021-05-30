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İBB’nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor

30.05.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB’nin dikey bahçe sökümleri devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Zeytinburnu D-100 Karayolu Topkapı kavşağındaki dikey bahçeleri söktü.

İBB’nin şehir genelinde karayolları kenarındaki duvarları süsleyen ve aynı zamanda emisyonla gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söküm işlemleri devam ediyor.
Belediye ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu Zeytinburnu Fatih yönünde D-100 Karayolu üzerine bulunan duvarlardaki bitkileri ve altındaki metal aksamları söktüğü görüldü.

İBB, bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl dikey bahçeleri sökme kararı aldı. Sökülen bahçelerin yerine Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı “Konuşan Duvarlar Projesi”ni başlatarak duvarlara graffiti yapmaya başladı.

İlk olarak 11 Ekim 2020’de Kadıköy Fikirtepe’de başlatılan graffiti çalışmalarına başka bölgelerde devam edilmedi. Dikey bahçelerin söküldüğü bazı alanların üzerine sarmaşık bitkiler ekilirken birçok bölge ise boş bırakıldı.

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