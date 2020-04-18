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İBB’nin yardım dağıtımına vatandaştan tepki: “CHP’lilere dağıtıyorsunuz”

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.04.2020 12:20 | Son Güncelleme

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi. Mahallede 278 hane olduğunu ancak CHP’li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini belirten vatandaş, İBB çalışanlarına, “Neden sadece oraya koli bırakıyorsunuz? Diğerleri AK Partili diye mi? Bakın kapısında 2 araba var. Sizin yaptığınız ayıptır” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde bağış toplanan yardım kolilerin fiyatları ile gündeme gelen ve büyük tepki çeken İBB’nin yardım çalışmaları bu kez de “Yardımlar CHP’lilere veriliyor” konusu ile gündeme geldi. İstanbul’un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İBB ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi.

"Yardım verdiğiniz evin kapısında iki tane araba var”
Mahallede 278 hane olduğunu ancak CHP’li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini belirten vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyerek, “Ben Yeniköy Mahalle başkanıyım. Mahallede neden bir kişiye yardım götürüyorsunuz. CHP’li olduğu için mi geri kalanlar Ak Partili olduğu için mi götürüyorsunuz. Verdiğiniz bir kişi CHP’lidir. Hepinizi çekiyorum. Sizin yaptığınız terbiyesizliktir. Bu sokakta 278 hane var. Nasıl bir kişiye verilir? Ben hepinizi şikayet edeceğim. Sadece size oy verenlere veriyorsunuz. İmamoğlu adaleti bu işte. Yardım verdiğiniz evin kapısında iki tane araba var” diyerek sert tepki gösterdi. Tepkinin ardından İBB çalışanlarının İBB hizmet aracına binerek hızla uzaklaştığı görüldü.

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