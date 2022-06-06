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İBB'nin "Yuvamız İstanbul" kreşindeki çocuklar için mezuniyet şöleni yapıldı

06.06.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB'nin "Yuvamız İstanbul" kreşindeki çocuklar için mezuniyet şöleni yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) hayata geçirilen "Yuvamız İstanbul" kreşinden bu yıl mezun olan 3-6 yaş arası 742 çocuk için mezuniyet şenliği düzenlendi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılan şenlikte konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, çocukların güzel görüntüsünü, öz güven dolu, pırıl pırıl yüzlerini görmenin kendisini dünyanın en mutlu insanı yaptığını söyledi.

Kreşin önemini seçimden önce defalarca dile getirdiklerine değinen İmamoğlu, her çocuğun beceri ve yaratıcılığını özgürce ortaya koyacağı ortam ve imkanları sağlamanın İBB'nin geleceğe dair en büyük hizmeti olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na projeye desteğinden ötürü teşekkür eden İmamoğlu, "Bugün 21 ilçede 32 yuvamız, İstanbul çocuk merkezinde 150 sınıf ve 2 bin 884 kontenjana sahip olduk. Çok hızlı hareket ediyoruz. Çok yakında bu şehre 150 kreşi hediye edeceğiz. Ben bu mühim projemizin en güçlü bir şekilde hayata geçmesi adına elinden geleni yapacağımı buradan bütün İstanbullu hemşerilerime taahhüt ediyorum. Bugün 742 çocuğumuzu ilköğretime yolluyoruz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, arkadaşlarının başlattığı başka bir etkinlikte de çocuklar adına fidan dikileceğini, İstanbul Hatıra Ormanı oluşturulurken hem çocukların hem de fidanların büyüyeceğini söyledi.

İlkokula başlayacak öğrencilere de başarılar dileyen İmamoğlu, çocuklarla şarkı söyledi. Çocuk etkinlik merkezi sorumlularına sembolik olarak sertifikaları takdim eden İmamoğlu, çocuklarla ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklar da kendileri için oluşturulan çadırlardaki gösterilerle eğlendi.

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