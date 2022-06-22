İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Münazara Yarışması'nda şampiyon oldu

İSTANBUL (AA) - Katar Münazara Merkezi (QatarDebate) tarafından düzenlenen VI. Uluslararası Üniversiteler Münazara Yarışması'nda ana dili Arapça olmayan ülkeler kategorisinde Türkiye'den İbn Haldun Üniversitesi şampiyon oldu.

Katar Vakfı kuruluşu Katar Münazara Merkezinin düzenlediği yarışma, bu yıl İbn Haldun Üniversitesi ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Beş gün devam eden yarışmanın takımlar finali ise Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Final öncesi konuşan FSMVÜ Rektörü M. Fatih Andı, Arapçanın bugünün dünyasında birçok alanda aktif bir lisan konumunda bulunduğunu, ekonomi, kültür-sanat ve diğer alanlar dışında Kur'an'ın, Hazreti Peygamberin ve Müslümanların dili olduğunu söyledi.

Arapçanın, Türkçe ve Farsça ile birlikte İslam medeniyetinin ilim, sanat, edebiyat, tefekkür, siyaset, hukuk, ticaret gibi alanlarda inşa edici dili olduğunu söyleyen Andı, "Nitekim bu üç büyük dilin birbiri ile kuruduğu tarihsel ilişkiyi bugün her türlü bölücü, ayrıştırıcı, ideolojik, politik ve hatta küresel emperyalist hesapların ötesinde anlayıp değerlendirmeliyiz. Bugün her türlü art niyetli hesapların, projelerin, planların dışında bu üç büyük inşa edici dilin kurduğu medeniyet atmosferini ne kadar diri tutarsak, bugünden geleceğe söyleyecek sözümüzün frekansını ve anlamını da o kadar etkili kılmış olacağız." ifadelerini kullandı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise gençleri keyifle takip ettiklerini belirterek, geleceğe güvenle baktıklarını aktardı.

İslam medeniyetinin üç temel dili Arapça, Farsça ve Türkçenin yanına Malaycayı ve diğer dilleri de eklemeleri gerektiğini söyleyen Arkan, İslam'ın artık birçok dünya dilinde konuşulan ve ibadet edilen bir din haline geldiğini kaydetti.

Arkan, ayrıca İbn Haldun Üniversitesinin Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verdiğini aktararak, münazara için Türkiye'ye gelen öğrencilere yüksek lisans ve doktora eğitimleri için davette bulundu.

Katar Münazara Merkezi Başkanı Hayat Abdulla Maarafi de 50 ülkeden gelen gençlerin gelecek adına kendilerine umut verdiğini, Arapçayı ve münazarayı sevdiklerini söyledi.

Türkiye'de bulundukları günler içerisinde çok iyi ağırlandıklarını ifade eden Maarafi, gençlere seslenerek, "Barışı tüm dünyaya yaymak istiyorsunuz. Bütün dünyanın gelişmesini ve refahını istiyorsunuz. Katar’dan çıkan minik bir kıvılcım bir deniz fenerine dönüşerek dünyanın birçok ülkesine ulaştı." diye konuştu.

- 50 ülkeden 96 takım yarıştı

Türk Hava Yolları (THY) ve TRT'nin katkılarıyla gerçekleştirilen münazaraya 50 ülkeden 96 takım katılırken, ana dilleri Arapça olan ülkelerden Katar A&M Teksas Üniversitesi ile Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, ana dilleri Arapça olmayan ülkeler arasında ise Malezya İslami İlimler Üniversitesi ile İbn Haldun Üniversitesi finale kaldı.

Yarışmada, üçer kişiden oluşan takımlara verilen konuların karşı tezler üzerinden münazara edilmesi istendi.

Münazaralar sonrası jüri kararı salonda okunurken, ana dili Arapça olmayan ülkeler arasında birinciliği İbn Haldun Üniversitesi kazandı.

Ana dili Arapça olan ülkeler arasında ise Katar A&M Teksas Üniversitesi birinci oldu.

Programda ayrıca çeşitli kategorilerde dereceye giren takım ve isimlere ödülleri verildi.

