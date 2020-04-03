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İbni Sina'nın salgınla mücadele reçetesi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
VİDEO  | Son Güncelleme

İbn-i Sina'nın salgına karşı önlemlerinin konu alındığı "Avicenna" yani "İbn-i Sina" adlı 1957 yapımı filmin görüntüleri gündeme geldi.

Koronavirüs salgınının dünyayı tehdit ettiği şu günlerde Rusça konuşan ülkelerde eski bir Sovyet filmi yeniden gündemde… Sosyal medyada trendler arasına da giren ve orijinal adı "Avicenna" yani "İbn-i Sina" olan 1957 yapımı filmde, İbn-i Sina'nın salgın karşısında aldığı önlemlerden kesitler sunuluyor.

SALGINA KARŞI DİKKAT ÇEKİCİ ÖNLEMLER

Buhara doğumlu Müslüman alim yaklaşık bin yıl önce, İran ve Türkistan'da tıp alanında devrim niteliğinde uygulamalar gerçekleştirmişti. Batının örnek aldığı İbn-i Sina ve öğrencisi Biruni'nin olağanüstü hikayesini anlatan 63 yıl önce üretilmiş bu filmde, veba salgınına karşı alan önlemler dikkat çekici. İşte o görüntüler...

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Anahtar Kelimeler:
İbn-i Sina, Avicenna, salgına karşı önlemler,

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