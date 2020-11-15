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  4. İbo Show'a katılan Deniz Seki isyan etti! 'Ne kilom kalmış ne sesim...'

İbo Show'a katılan Deniz Seki isyan etti! 'Ne kilom kalmış ne sesim...'

15.11.2020 08:54 | Son Güncelleme:
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İbo Show'a katılan Deniz Seki isyan etti! 'Ne kilom kalmış ne sesim...'

9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show'un ilk konuklarından biri Deniz Seki idi. Ahmet Kaya şarkısı söyleyince eleştirilen Seki kilosuyla ilgili de yapılan yorumları görünce isyan etti.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses İbo Show programıyla ekranlara 9 yıl sonra geri döndü. Programın konuklarından şarkıcı Deniz Seki sosyal medyanın hedefindeydi.

Kilosundan, sesine birçok konuda kötü yorum alan Deniz Seki sessizliğini bozdu. Kötü yorumda bulunanlara cevap veren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Arkadaşlar İbo Show’un çekildiği tarih 02.10.2020 ben 68,7 kiloydum bugün 14.11.2020 tarihi itibariyle 59 kilodayım. Yine söylemediğiniz ne kilom kalmış ne sesim. Hadi ben alıştım ama öncelikle bana bu emekleri sağlayan ekibe çok büyük haksızlık Ayrıca, bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum. Bunu en iyi sahneme gelenler bilir. Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum."

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