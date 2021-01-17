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İbo Show'a katılan Haluk Levent'ten eleştirilere yanıt! Haluk Levent kimdir?

17.01.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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İbo Show'a katılan Haluk Levent'ten eleştirilere yanıt! Haluk Levent kimdir?

İbo Show'da bu hafta yine çok ünlü isimler vardı. Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır'ın konuk olduğu programda ünlü isimlere tepki gelmişti. Haluk Levent gelen yorumlara yanıt verdi. Haluk Levent kimdir, nereli de merak konusu oldu.

İbo Show konukları gündeme bomba gibi düştü. İbo Show'da bu hafta Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır konuk oldu.

Türkü şov yapılan gece başlamadan gündem oldu. Sosyal medyada ünlü isimlerin İbo Show'a katılması eleştirilirken Haluk Levent bir takipçisine yanıt verdi. Levent'e bir takipçisi "Abi sana çok güvenmiştik İbo show'a çıkıyormuşsun" yazdı.

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Haluk Levent ise bu yoruma "Ben size 'bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim" dedi.

HALUK LEVENT KİMDİR?

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğmuştur. Dokuz kardeşin sekizincisi olan Haluk Levent, ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir. İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda okudu. Adana Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Üniversite giriş sınavlarını kazanıyordu ama eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletemiyordu. Bu durumda ailesinin maddi sıkıntıları da önemli bir rol oynuyordu.

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1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanıştı. Bununla beraber Serdar Öztop ve Akın Eldes gibi kaliteli müzisyenlerle çalışıp albümlerinin kalitesinin artmasını sağladı 1990’da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini verdi. 1993 temmuzunda Yollarda albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70’lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir. Aynı yıl Moğollar da 20 yıl aradan sonraki ilk albümünü çıkartmıştır. Yollarda hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık iki yüz binlik satış rakamına ulaştı. Bu, Türkiye Müzik piyasasında açılan yeni bir kulvarın ardından milyonları sürükleyeceğine dair ilk işaret gibiydi.

Sanat yaşamına on iki albüm, bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı.

2010'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Sanal alemde izlenme rekorları kırdı ama kaset-cd satışlarında bu oran görülmedi. 2014 yılının Şubat ayında Dostane isimli albümünü çıkardı. Haluk Levent 2004 yılında evlendiği Neslin Yonarlar ile 2017 yılında boşanmıştı.

AHBAP SERÜVENİ

Haluk Levent'in 2017 yılında platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap" adlı dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti düzenlemektedir.

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