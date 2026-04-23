Yeraltı 13 bölüm 1. fragman izle! Seyirci, senariste seslendi

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi dün akşam 12. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünün hemen ardından 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeraltı dizisinin yeni bölüm tanıtımı izleyicisini pek tatmin etmedi. Dizi için sosyal medyada; 'İyice Yasak Elma'ya döndü', 'Mafya dizisi demeye bin şahit lazım', 'Senaryo değişmeli', 'Lütfen basit kurgulanmasın' gibi yorumlar yapıldı.

YERALTI 13 BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

YERALTI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Sultan’ın elinde tuttuğu yüzükle Ceylan’ın karşısına çıkmasıyla gerilim zirveye taşınır. Yüzüğün Ceylan’ın çekmecesinde bulunması, onu hazırlıksız yakalarken yeni bir yalanın kapısını aralar.

Ceylan bir yandan durumu toparlamaya çalışırken, diğer yandan Haydar Ali ile kaçınılmaz bir yüzleşmenin içine sürüklenir. Aralarındaki konuşma giderek sertleşirken, Ceylan’ın sorgulayıcı tavrı, bastırdığı duyguların artık kontrol edilemez hale geldiğini gösterir.

Öte yandan Sultan ile Haydar Ali arasında yeniden filizlenen yakınlık, bu karmaşık dengeyi daha da hassas bir noktaya taşır. Haydar Ali’nin attığı adım, bu ilişkinin bambaşka bir yöne evrilebileceğinin sinyalini verir.

Ancak perde arkasında çok daha tehlikeli bir oyun kurulmaktadır. Hamit cephesinde atılan adımlar ve Bozo’nun verdiği talimat, açık bir çatışmanın fitilini ateşler.

Kartal’ın gölgesi giderek büyürken, Yeraltı’nda herkes daha sert, daha acımasız bir oyunun içine çekilir.

Bu kez yüzleşmeler kaçınılmazdır. Ve hiçbir yalan sonsuza kadar saklı kalmaz.