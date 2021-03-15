İbo Show reytingleri iyi gidince... İbrahim Tatlıses hediye arabasıyla poz verdi

Final yapacağı iddiasıyla gündeme gelen ‘İbo Show’ reytingleriyle kanal yönetimini mutlu etti. İbrahim Tatlıses’in başarısı, kanal yönetimi tarafından son model bir cip ile ödüllendirildi.

Programın yüksek reytinglerinden dolayı İbrahim Tatlıses'e son model bir cip hediye edildi.

Uzun yılların ardından ekranlara dönen ‘İbo Show’ ile geri dönen İbrahim Tatlıses arabasının yanında poz verip düşman çatlattı.

Kendisine hediye edilen kırmızı renk cipin yanında poz veren İbrahim Tatlıses, özellikle kırmızı rengin kendisine uğur getireceğine inandığını söyledi.

