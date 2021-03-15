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İbo Show reytingleri iyi gidince... İbrahim Tatlıses hediye arabasıyla poz verdi

15.03.2021 09:10 | Son Güncelleme:
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İbo Show reytingleri iyi gidince... İbrahim Tatlıses hediye arabasıyla poz verdi

Ekranlara döndüğünden beri gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses'e kanal yönetimi son model bir cip hediye etti. İbo Show'un başarısı hem kanalı hem Tatlıses'i mutlu etti.

Final yapacağı iddiasıyla gündeme gelen ‘İbo Show’ reytingleriyle kanal yönetimini mutlu etti. İbrahim Tatlıses’in başarısı, kanal yönetimi tarafından son model bir cip ile ödüllendirildi.

Programın yüksek reytinglerinden dolayı İbrahim Tatlıses'e son model bir cip hediye edildi.

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Uzun yılların ardından ekranlara dönen ‘İbo Show’ ile geri dönen İbrahim Tatlıses arabasının yanında poz verip düşman çatlattı.

Ekran Alıntısı

Kendisine hediye edilen kırmızı renk cipin yanında poz veren İbrahim Tatlıses, özellikle kırmızı rengin kendisine uğur getireceğine inandığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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