Taşacak Bu Deniz 37. bölüm fragmanı izle! 'Yeter artık'

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz son olarak 36. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümünün ardından 37. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin fragmanına Oruç'un hastane odasındaki sahnesi damga vurdu. Adil'in Oruç'a silah çektiği sahne izleyicileri isyan ettirdi.

TAŞACAK BU DENİZ 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

"Bu savaşı ben başlatmadım ama ben bitireceğim!" Taşacak Bu Deniz 37. bölüm 1. fragmanı yayında! Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle her cuma 20.00’de @trt1 ekranlarında. https://t.co/S2E0eRZXSA — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) October 30, 2026

Taşacak Bu Deniz'in son fragmanına sosyal medyada; 'Oruç’u bir salın ya baydı artık', 'Allah'ım sabır ver hala Oruça silah dayıyor', 'Herkes yer içer hesabı Oruç Furtuna öder' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Yirmi yıldır yaşadığı her acıyı derinliklerine gömen Esme, tam da dağını ve ışığını bulmuşken, ailesine kavuşmuşken, celladının zindanından kurtulmasıyla tükenir. Ertelediği bütün travmalar su yüzüne çıkar, Esme depresyonun içine savrulur. Dağ çaresizdir, deniz çekilmiştir.

Oruç’un uçurumdan atılması herkesin yüreğine ateş düşürürken, suçun gölgesi Adil Koçari’nin üzerine çöker. Timur’un kurduğu tuzak, Adil’i işlemediği bir suç yüzünden mâhkum etmek üzeredir.

Eleni, sevdiği adamın ardından şimdi babasını kaybetmenin eşiğindedir. Cengiz, Eleni’nin en zor anında yanında olur. Ama Oruç’un yokluğunda bile Eleni’nin kalbinde onunla savaşmak zorundadır.

Oruç’u kaybedince deliren İso, ortalığı birbirine katıp fırtınalar koparırken Fadime onun acısına ortak olur. Birbirlerinin yaralarını en iyi bilen bu iki düşman sevdalı, şimdi aynı acının iki yakasında buluşur.