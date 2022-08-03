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"İbo Show yayından kaldırıldı" iddiası! Nedeni şoke etti

03.08.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde hakkında çıkan dava ve icra haberleri ile gündemden düşmeyen sanatçı İbrahim Tatlıses'e Star TV'den şoke eden bir karar çıktı. Yıllar sonra İbo Show programı ile ekranlara tekrar dönüş yapan İbrahim Tatlıses'e Star TV'den karar çıktı. Yeni sezonda olmayacak İbo Show'un yayından kaldırılma sebebi şaşkına çevirdi.

"İbo Show yayından kaldırıldı" iddiası! Nedeni şoke etti

Şarkıcı Onur Akay, internet sitesinde yazdığı yazıda İbrahim Tatlıses’in, Star TV'de sezon finali yapan İbo Show isimli programının eylül ayında ekrana dönmeyeceğini duyurdu.

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Akay köşesinde şu ifadelere yer verdi:

"ESKİ EŞİNE KARA YILAN DEYİNCE..."

Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses’in İbo Show isimli programı sezon finali yapmış ve yeniden Eylül ayında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacaktı. Ancak Star TV yönetimi, İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’ya 'karayılan 've 'büyücü' diyerek hakaret etmesi nedeniyle, İbo Show’la yollarını ayırdı. Tatlıses’in her kesimden tepki alması 9 yıl sonra başlayan programının da sonu oldu. Tatlıses ve ekibi ise şimdilerde yeni kanal arayışına girdi.
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YENİ SEZONDA OLACAKTI AMA...

Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses’in İbo Show isimli programı sezon finali yapmış ve yeniden Eylül ayında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacaktı. Ancak Star TV yönetimi, İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’ya 'karayılan 've 'büyücü' diyerek hakaret etmesi nedeniyle, İbo Show’la yollarını ayırdı. Tatlıses’in her kesimden tepki alması 9 yıl sonra başlayan programının da sonu oldu. Tatlıses ve ekibi ise şimdilerde yeni kanal arayışına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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