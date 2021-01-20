İbradı ipekböcekçiliği ile tanışıyor

İpekböcekçiliğini yaygınlaştırmak üzere çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi İbradı’da dut fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in “yerelden kalkınma” hedefi doğrultusunda tarımsal üretimin artmasına yönelik desteklerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Koza Birlik Kooperatifi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında üreticilere dut fidanı dağıtımları yapılıyor. Son olarak İbradı İlçesi’nde ipekböcekçiliği üretimi yapmak için talepte bulunan üreticilere dut fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

“Ekim yapılacak alan hazırlandı”

Koza Birlik Kooperatifi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ipekböceği yetiştiriciliği kapsamında İbradı’ya gönderilen 300 adet dut fidanı Ürünlü Mahallesi’nde Koza Birlik Kooperatifi üyesi üreticilere dağıtıldı. Dikim yapılacak bölge Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı İlçe Hizmet Birimi ve İbradı ASAT Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ekime hazır hale getirildi.