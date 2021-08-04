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İbrahim Akdağ Kayserispor’da

04.08.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor, Ankaragücü’den ayrılan orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ’ı kadrosuna kattı.

İbrahim Akdağ Kayserispor’da

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer ettiği isimleri tek tek açıklamaya başladı.

Sarı-kırmızılılar geçen sezon Ankaragücü'nde top koşturan İbrahim Akdağ ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Kayseri’ye gelerek sarı-kırmızılı formayı giyen İbrahim Akdağ, takımla beraber çalışmalarını sürdürüyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Ankaragücü'nde 18 maçta 2 gol kaydetti. Kayserispor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirten İbrahim Akdağ, "Büyük bir camiaya katılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu sezon inşallah elimden gelen mücadelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Hepimiz için güzel ve hayırlı bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

İbrahim Akdağ, Yukatel Kayserispor’da 24 numaralı formayı giyecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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