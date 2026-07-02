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İbrahim Hacıosmanoğlu'na tüm kulüplerden şok! Herkes birleşti

Türk futbolunda yeni sezon öncesi yabancı oyuncu kuralı krizi giderek büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni sezonda uygulamakta ısrar ettiği 10+4 yabancı kuralına karşı tek yürek olan Kulüpler Birliği Vakfı, federasyonun "Değişiklik yok" kararına karşı ikinci kez resmi itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu'na tüm kulüplerden şok! Herkes birleşti
Emre Şen

Süper Lig ve Türk futbolunun kulüp temsilcileri, TFF'nin yeni sezon planlamasında yer alan yabancı oyuncu sınırlamasına karşı bayrak açtı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve kulüplerin geleceğini yakından ilgilendiren kritik toplantının ardından sular durulmuyor. TFF'nin geri adım atmama kararı, kulüpler cephesinde yeni bir hamleyle karşılık buldu.

KULÜPLERİN ORTAK KARARI: 12+2 UYGULAMASI SÜRMELİ

Geçtiğimiz hafta bir araya gelen Kulüpler Birliği Vakfı, yeni sezonda uygulanması planlanan 10+4 yabancı kuralını masaya yatırmıştı. Kulüplerin mevcut oyuncu sözleşmeleri, mali yükümlülükleri ve planlamaları göz önünde bulundurulduğunda, bu kuralın takımlara ciddi zarar vereceği konusunda fikir birliğine varılmıştı.

Toplantıda yapılan oylamada, kuralın geçtiğimiz sezon olduğu gibi 12+2 şeklinde devam etmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi. İlk etapta bu değişime mesafeli yaklaşan Kocaelispor'un da ikna edilmesiyle birlikte, tüm kulüpler TFF'ye sunulacak resmi talep için ıslak imza verdi.

TFF "RETDEDİLDİ" DEDİ, KULÜPLER PES ETMEDİ

Kulüplerin bu topyekun hamlesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Ancak TFF, resmi bir açıklama yayımlayarak yabancı kuralında herhangi bir esnemeye veya değişikliğe gidilmeyeceğini net bir dille bildirdi.

Federasyonun bu katı duruşu kulüpler arasında huzursuzluğu artırırken, Kulüpler Birliği pes etmeme kararı aldı. Edinilen bilgilere göre vakıf, önümüzdeki günlerde toplanarak 12+2 talebini içeren itiraz dosyasını daha güçlü gerekçelerle TFF'nin masasına ikinci kez bırakacak.

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tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
su makama her oturan bir öncekini aratiyor. arastirma yok kafasina göre gelen kural koyup türk futbolunu 10 yıl geriye götürüyor , liyakat yok , adam kayirma cok , ahlaksizlik diz boyu . sosyal curumenin dibini yasiyoruz
YAV NE 12+2 Sİ KARDEŞİM. Adam akıllı 14 se 14 deyin. Bugün 12+2 yaparsınız yarın 14 olsun diye gidersiniz. Planınız projeniz neyse gidin uygulattırın. Bi tane ne olduğu belli olmayan 'ELEMAN' Futbolu yönetmeye çalışıyor. Çakma mafya sen kimsin ki futboldan ne anlarsında kural koymaya çalışıyorsun?
takımları liğden çekin çıkmayın maçları
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