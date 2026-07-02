İbrahim Hacıosmanoğlu'na tüm kulüplerden şok! Herkes birleşti

Süper Lig ve Türk futbolunun kulüp temsilcileri, TFF'nin yeni sezon planlamasında yer alan yabancı oyuncu sınırlamasına karşı bayrak açtı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve kulüplerin geleceğini yakından ilgilendiren kritik toplantının ardından sular durulmuyor. TFF'nin geri adım atmama kararı, kulüpler cephesinde yeni bir hamleyle karşılık buldu.

KULÜPLERİN ORTAK KARARI: 12+2 UYGULAMASI SÜRMELİ

Geçtiğimiz hafta bir araya gelen Kulüpler Birliği Vakfı, yeni sezonda uygulanması planlanan 10+4 yabancı kuralını masaya yatırmıştı. Kulüplerin mevcut oyuncu sözleşmeleri, mali yükümlülükleri ve planlamaları göz önünde bulundurulduğunda, bu kuralın takımlara ciddi zarar vereceği konusunda fikir birliğine varılmıştı.

Toplantıda yapılan oylamada, kuralın geçtiğimiz sezon olduğu gibi 12+2 şeklinde devam etmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi. İlk etapta bu değişime mesafeli yaklaşan Kocaelispor'un da ikna edilmesiyle birlikte, tüm kulüpler TFF'ye sunulacak resmi talep için ıslak imza verdi.

TFF "RETDEDİLDİ" DEDİ, KULÜPLER PES ETMEDİ

Kulüplerin bu topyekun hamlesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmişti. Ancak TFF, resmi bir açıklama yayımlayarak yabancı kuralında herhangi bir esnemeye veya değişikliğe gidilmeyeceğini net bir dille bildirdi.

Federasyonun bu katı duruşu kulüpler arasında huzursuzluğu artırırken, Kulüpler Birliği pes etmeme kararı aldı. Edinilen bilgilere göre vakıf, önümüzdeki günlerde toplanarak 12+2 talebini içeren itiraz dosyasını daha güçlü gerekçelerle TFF'nin masasına ikinci kez bırakacak.