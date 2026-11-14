İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'mızda kamp çalışmaları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İzmir'deki Belçika karşılaşmasının ardından kafileyle birlikte maçın oynanacağı Fransa'ya hareket eden Hacıosmanoğlu, milli takımın potansiyeline vurgu yaptı.

"BELÇİKA MAÇINDA İYİ BAŞLADIK AMA KORUYAMADIK"

Belçika karşısında oynanan futbolun ilk bölümlerinde umut verici sinyaller aldıklarını ancak basit goller nedeniyle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını belirten TFF Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Belçika maçında 30 dakikaya baktığımızda çok güzel, Arda'nın jeneriklik golü var. 2'yi 3'ü de atacak pozisyonlarımız oldu. Sonra basit goller yedik. Çocuklar başaracak ama. Çocukların hepsi kaliteli, inşallah iyi günler bizi bekliyor. Bir türlü o istediğimiz goller olmuyor, çok kolay goller yiyoruz. Onun da çaresini bulacaklar. Belçika maçında üzüldük."

"BİR OLUMSUZLUK VAR AMA..."

Milli takımın geçmişte çok büyük başarılara imza attığına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, Fransa deplasmanından iyi bir sonuçla dönerek kötü gidişatı tersine çevirmek istediklerini dile getirdi:

"Bu çocuklar çok şeyi başardı, inşallah Cenab-ı Allah, Fransa maçıyla mağlubiyet serisini galibiyet serisine çevirir. Bir olumsuzluk var ama Allah nasip ederse eski haline dönecek."