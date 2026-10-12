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İbrahim Hacıosmanoğlu’nun koltuğu sallanıyor: Başkanlık Of’tan Araklı’ya geçebilir

Türkiye Futbol Federasyonu içindeki başkanlık denklemi artık kaos haline dönüştü. Başkanvekillerinin istifası sonrası bile koltuğu bırakmayan Hacıosmanoğlu yerine birçok isim gündeme gelirken son iddia futbol dünyasında sürpriz olarak nitelendirildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun koltuğu sallanıyor: Başkanlık Of’tan Araklı’ya geçebilir

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve birçok MHK üyesinin tutuklanmasından sonra kamuoyunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da görevi bırakacağına yönelik iddialar vardı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, tepkilere rağmen göreve gelmeyeceğini açık şekilde ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda 9 Ekim 2026 tarihinde 5 isim istifa etti.

İstifa eden yöneticiler:

  1. Mecnun Otyakmaz – TFF 1. Başkan Vekili
  2. Mustafa Temel Bozbağ – Yönetim Kurulu Üyesi
  3. Zafer Bahadır Saraç – Yönetim Kurulu Üyesi
  4. Bilal Arslan – Yönetim Kurulu Üyesi
  5. Murat Şahin – Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET NUR ÇEBİ’NİN ADI GEÇİYOR

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun görev süresiyle ilgili tartışmalar sürerken TFF başkanlığı için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Serdar Ali Çelikler; TFF başkanlığı için Fatih Terim'in Ahmet Nur Çebi'nin ve Mustafa Eröğüt'ün isimlerinin geçtiğini ifade etti.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun koltuğu sallanıyor: Başkanlık Of’tan Araklı’ya geçebilir 1

“MİLLİ TAKIMA YA GÜNEŞ YA AVCI”

Milli takım teknik direktörlüğü için de kulisleri paylaşan Serdar Ali Çelikler; "Milli takım için Arda Turan yazılıyor ama olmaz net bir şekilde bu ortamda Arda Hoca gelmez. Fatih Terim de gelmeyebilir onun özgür ağırlığı var. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'ya eğer teklif giderse onlar kabul ederler" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun koltuğu sallanıyor: Başkanlık Of’tan Araklı’ya geçebilir 2

BAŞKANLIK OF’TAN ARAKLI’YA GEÇEBİLİR

Ahmet Nur Çebi; Fikret Orman döneminde Beşiktaş’ta yöneticilik yapmıştı. Çebi; daha sonra Beşiktaş başkanlığı da yaptı. Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde Beşiktaş şampiyon olmuştu. Ahmet Nur Çebi, Trabzon Araklı’lı. İbrahim Hacıosmanoğlu ise Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. İki başkanın ilçeleri arasında yalnızca 20 km var…

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi İbrahim Hacıosmanoğlu
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