İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturması devam eden Zorbay Küçük hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün aklanması durumunda Süper Lig'de görevine devam edeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı ve hesap hareketlerini de kamuoyuyla paylaştı.

Emre Şen

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, soruşturması devam eden Zorbay Küçük hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"ZORBAY KÜÇÜK, SAVCILIĞA İTİRAZDA BULUNDU"

Zorbay Küçük'ün durumu hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Zorbay Küçük'ün soruşturması devam ediyor. Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Suçlu olan biri gidip savcılığa itirazda bulunmaz." dedi.

"HAKEMLİĞE GERİ DÖNEBİLİR"

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, "Zorbay Küçük aklandığı taktirde tabii ki görevine geri dönebilir. Cadı avına çıkmadık biz. Arkadaşlarımıza söylediğimiz tek şey var, kim devreye girerse girsin hiç kimseye imtiyaz tanınmayacak. Ama aynı şekilde sıfır ihtimalde kimseye de haksız muamele yapmayacaksınız. Bunun vebali var." ifadelerini kullandı.

"40 LİRASI VARMIŞ, 2 KUPON OYNAMIŞ"

"Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum."

Anahtar Kelimeler:
Hakem bahis İddaa zorbay küçük İbrahim Hacıosmanoğlu
