Galatasaraylı isme çok sürpriz talip! İşte Yusuf Demir'in yeni takımı

Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yusuf Demir'e sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaraylı isme çok sürpriz talip! İşte Yusuf Demir'in yeni takımı
Berker İşleyen
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'da son dönemde eleştirilerin hedefi olan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Demir için sürpriz bir gelişme yaşandı.

SÜPER LİG'DEN TALİP ÇIKTI

Galatasaraylı isme çok sürpriz talip! İşte Yusuf Demir in yeni takımı 1

Eyüpspor, sarı-kırmızılı formayı giyen 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. İstanbul temsilcisinin, genç oyuncuyu transfer listesine eklediği belirtildi.

TEMASLAR BAŞLADI

Galatasaraylı isme çok sürpriz talip! İşte Yusuf Demir in yeni takımı 2

Eyüpspor yönetiminin, Yusuf Demir’in mevcut durumu ve olası transfer şartları hakkında Galatasaray yönetimiyle görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Teknik heyetin de Yusuf Demir transferine sıcak baktığı öğrenildi.

