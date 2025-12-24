Galatasaraylı isme çok sürpriz talip! İşte Yusuf Demir'in yeni takımı

Galatasaray'da son dönemde eleştirilerin hedefi olan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Demir için sürpriz bir gelişme yaşandı.

SÜPER LİG'DEN TALİP ÇIKTI

Eyüpspor, sarı-kırmızılı formayı giyen 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. İstanbul temsilcisinin, genç oyuncuyu transfer listesine eklediği belirtildi.

TEMASLAR BAŞLADI

Eyüpspor yönetiminin, Yusuf Demir’in mevcut durumu ve olası transfer şartları hakkında Galatasaray yönetimiyle görüşmelere başladığı ifade ediliyor. Teknik heyetin de Yusuf Demir transferine sıcak baktığı öğrenildi.