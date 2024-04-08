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  4. İbrahim Kutluay 59 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istedi! Kira gelirini açıklayan Demet Şener'den bomba yanıt

İbrahim Kutluay 59 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istedi! Kira gelirini açıklayan Demet Şener'den bomba yanıt

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.04.2024 08:01
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Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, ekonomik durumunun kötüye gittiğini iddia ederek oğlu ve kızı için ödediği 59 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istedi. Demet Şener ise bu konuya dair yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu.

İbrahim Kutluay 59 bin liralık nafakanın kaldırılmasını istedi! Kira gelirini açıklayan Demet Şener'den bomba yanıt

Magazin gündeminde bir nafaka krizi daha günlerdir konuşuluyor. İbrahim Kutluay Demet Şener'e ödediği 59 bin liralık nafakanın kaldırılması için dava açtı.

Basketbol oynayan Ömer'in Real Madrid'e transfer olduğunu belirten Kutluay, oğlunun artık kendi hayatını idame ettirebileceğini söyleyerek nafaka ödemek istemediğini belirtti.

"DEMET ŞENER'İN EKONOMİK DURUMU DAHA İYİ"

İbrahim Kutluay'ın avukatı ayrıca "Müvekkilim kirada oturmaktadır. Müvekkilin evlilik birliği içerisindeki süreç ile boşanma sonrası süreç çok değişmiş, müvekkilin aktif basketbol hayatı olmadığı gibi herhangi bir mesleği de bulunmamaktadır. Müvekkilin ödemesi gereken nafaka miktarı mevcut geliri olan aylık 50 bin lirayı hayli aşmaktadır. Aktif şekilde oyunculuk ve modellik yapan Demet Şener'in ekonomik durumu oldukça iyidir. Şener'in mali gücü müvekkilden fazladır" dedi.

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Kanal D Haber'e konuşan Demet Şener ise verdiği yanıtla dikkat çekti. Demet Şener "Zor durumda olmasına üzüldüm bir yardım defilesi düzenlemeyi düşünüyorum" diyerek eski kocasını ti'ye aldı.

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İBRAHİM KUTLUAY'IN KİRA GELİRİ

Demet Şener "Ömer'in Real Madrid'den aldığı herhangi bir maaş yoktur" dedi.

Şener'in avukatı da İbrahim Kutluay'ın sadece gayrimenkullerden aylık 400-500 bin lira kira gelirinin olduğunu söyledi.

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