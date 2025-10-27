SPOR

İbrahim Metehan Yaprak'tan büyük başarı! U23 Dünya ikincisi oldu

U23 Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 79 kiloda İbrahim Metehan Yaprak'tan büyük başarı geldi. Gümüş madalya kazanan Yaprak, dünya ikincisi olarak büyük gurur yaşattı.

İbrahim Metehan Yaprak'tan büyük başarı! U23 Dünya ikincisi oldu

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 79 kiloda mücadele eden U20 Avrupa şampiyonu ve dünya üçüncüsü milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, finale kadar çıktığı turnuvada Amerikalı rakibi Levi David Haines mağlup oldu ve U23 Dünya İkincisi oldu.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDU BRONZ MADALYA KAZANDI

Metehan Yaprak, ilk turda ev sahibi Sırp rakibi Andrija Ivanovic’i yalnızca 65 saniyede 10-0 teknik üstünlükle yendi. İkinci turda Pan American Şampiyonu Kübalı Geannis Garzon Tamayo’yu 10-8’lik skorla geçti. Çeyrek finalde Ermeni Hayk Papikyan’ı 3-1, yarı finalde ise Bireysel Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski’yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

İbrahim Metehan Yaprak tan büyük başarı! U23 Dünya ikincisi oldu 1

FİNALDE AMERİKALLI RAKİBİNE YENİLDİ

Finalde bu yıl Zagreb’te düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Amerikalı ile karşılaşan milli güreşçi, rakibine yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

