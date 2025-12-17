Dünya yıldızı Beşiktaş'ı reddetti! Teklif bile götürülmüştü: Böyle geri çevirdi

Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Barcelona'da forma giyen ve Katalan ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyan Marc-Andre ter Stegen olmuştu.

TOTTENHAM DEVREDE

Barcelona merkezli Sport gazetesinin haberine göre; İngiliz temsilcisi Tottenham, Ter Stegen için somut adımlar atan kulüplerden biri oldu. Premier Lig ekibinin, tecrübeli kalecinin 2028 yılına kadar olan maaş yükünü üstlenmeye sıcak baktığı ifade edildi. Bu hamle, Barça’nın elini rahatlatabilecek önemli bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

BEŞİKTAŞ'A RET

Tecrübeli kaleciye Beşiktaş, Bologna ve Ajax’ın da teklif götürdüğü ortaya çıktı. Ancak bu kulüplerin hem maaş konusunda Ter Stegen’in taleplerini karşılayamadığı hem de sportif projelerinin beklentilerin altında kaldığı belirtildi. Bu nedenle Alman eldiven, söz konusu tekliflerin tamamını geri çevirdi.