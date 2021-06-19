İbrahim Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbrahim Özdemir mesleği nedir?

İbrahim Özdemir'in kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor. Rangnick'i takımın başına getirerek futbolda Alman fırtınası estirmek Özdemir, Gatasaray taraflarının dikkatini çekmeyi başardı. Peki, İbrahim Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

İbrahim Özdemir, 15 Ağustos 1949 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi. Özdemir, lisans eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. Galatasaray spor kulübü başkan adayı olan Özdemir, aynı zamanda siyasetçi, mimar, bakan ve milletvekili gibi alanlarda da görev yapmıştır.

Mimarlık ve müteahhitlik görevlerini icra eden Özdemir, 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal liderliğinde kurulan Anavatan Partisi (ANAP) üyeleri arasında bulunmuştu.

17, 18 ve 19. dönemlerde ANAP’tan İstanbul Milletvekilliği yapan Özdemir ayrıca 17. dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Yıldırım Akbulut’un kurduğu 47. Hükümet’te Devlet Bakanı, Mesut Yılmaz’ın 23 Haziran 1991’de kurduğu 48. Hükümet’te ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştır. Öte yandan iyi derecede Fransızca bilen İbrahim Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.

