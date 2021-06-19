SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. İbrahim Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbrahim Özdemir mesleği nedir?

İbrahim Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbrahim Özdemir mesleği nedir?

19.06.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray futbol kulübü başkanlık seçimleri başlarken adaylar olan isimler ise merak konusu haline geldi. Adaylar arasında yer alan İbrahim Özdemir, Galatasaraylı taraflar tarafından kim kariyeri ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki İbrahim Özdemir kimdir? Detaylı biyografisi haberimizde...

İbrahim Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbrahim Özdemir mesleği nedir?

İbrahim Özdemir'in kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor. Rangnick'i takımın başına getirerek futbolda Alman fırtınası estirmek Özdemir, Gatasaray taraflarının dikkatini çekmeyi başardı. Peki, İbrahim Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

İbrahim Özdemir, 15 Ağustos 1949 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde dünyaya geldi. Özdemir, lisans eğitimini Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünde tamamlamıştır. Galatasaray spor kulübü başkan adayı olan Özdemir, aynı zamanda siyasetçi, mimar, bakan ve milletvekili gibi alanlarda da görev yapmıştır.

Mimarlık ve müteahhitlik görevlerini icra eden Özdemir, 20 Mayıs 1983 tarihinde Turgut Özal liderliğinde kurulan Anavatan Partisi (ANAP) üyeleri arasında bulunmuştu.

17, 18 ve 19. dönemlerde ANAP’tan İstanbul Milletvekilliği yapan Özdemir ayrıca 17. dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Yıldırım Akbulut’un kurduğu 47. Hükümet’te Devlet Bakanı, Mesut Yılmaz’ın 23 Haziran 1991’de kurduğu 48. Hükümet’te ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yapmıştır. Öte yandan iyi derecede Fransızca bilen İbrahim Özdemir, evli ve iki çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Portekiz, Almanya ile karşılaşıyor! Portekiz, Almanya ile karşılaşıyor!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

F.Bahçe bombayı patlatıyor! Milli yıldıza teklif...

F.Bahçe bombayı patlatıyor! Milli yıldıza teklif...

Ronaldo sosyal medyada rekor kırdı

Ronaldo sosyal medyada rekor kırdı

Beşiktaş'ta dev zirve

Beşiktaş'ta dev zirve

Menajeri açıkladı! 'Beşiktaş istiyor'

Menajeri açıkladı! 'Beşiktaş istiyor'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Umutlarımız paramparça oldu

Umutlarımız paramparça oldu

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Türkiye-Galler maçında dikkat çeken pankart

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.