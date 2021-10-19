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İbrahim Tatlıses böyle dinlendi! Güneş banyosu

19.10.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta oğlu İdo'yu evlendiren İbrahim Tatlıses, soluğu İzmir'de aldı. Evinin balkonunda adeta güneş banyosu yapan Tatlıses, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

İbrahim Tatlıses böyle dinlendi! Güneş banyosu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan türkücü İbrahim Tatlıses, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

İzmir'de bulunan 69 yaşındaki Tatlıses, evinin balkonunda güneşlenirken çektiği selfie'yi yayınladı. "İzmir'de güneşli bir gün ve ben yine D vitamini alıyorum." diyen ünlü şarkıcı, daha sonra takipçilerine, "Güneş varsa sizlerde D vitamini alabilirsiniz, her insanın D vitaminine ihtiyacı vardır" sözleriyle seslendi.

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İbrahim Tatlıses'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Tatlıses'in karesine, "Şifa olsun" yorumları yapıldı.

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İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses
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