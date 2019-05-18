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İbrahim Tatlıses'in büyük üzüntüsü! "Bugün bir dostumu kaybettim"

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 18.05.2019 01:21 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 12 yıldır yanında olan köpeği Golo'yu kaybetti. Tatlıses, Instagram hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

İbrahim Tatlıses'in büyük üzüntüsü! "Bugün bir dostumu kaybettim"

İbrahim Tatlıses, çok sevdiği köpeği Gobo hayata gözlerini yumdu. Tatlıses, 12 yıldır yanından ayırmadığı Golo'nun ardından Instagram'dan paylaşım yaptı.

Köpeğine elleriyle su verdiği bir fotoğrafını paylaşan ünlü türkücü, "Bugün bir dostumu kaybettim ama en sadık, en hisli olanını. Canım Golo’m, geçirdiğimiz 12 yıl için, dostluğun ve karşılıksız sevgin için teşekkür ederim. Hoşçakal oğlum" notunu yazdı.

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İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses köpeği golo

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