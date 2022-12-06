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İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oldu

06.12.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

70 yaşındaki İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses'in doğup büyüdüğü Şanlıurfa'daki mağara müzeye dönüştürüldü.

İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müze oldu

ürkücü İbrahim Tatlıses'in doğduğu Şanlıurfa kent merkezindeki mağara, Haliliye Belediyesi tarafından müzeye dönüştürüldü.

İbrahim Tatlıses'in büyüdüğü mağaranın turizme kazandırılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı. Ünlü şarkıcısının doğduğu mağara restore edildi ve müzeye, 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismi verildi.

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İbrahim Tatlıses, 1952'de Urfa'da, ciğerci Ahmet Tatlı’yla eşi Leyla’nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. Tatlıses daha önce, "Mağarada doğdum, iyi ki de mağarada doğmuşum ya orada doğmasam, sarayda doğsam kim bilir ne olurdu. Mağarada doğduğum için iftihar ediyorum" demişti.

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