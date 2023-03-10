İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli göğüs dekoltesiyle mest etti! 'Bu güzellik halis mi?'

2021 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile dünya evine giren Yasemin Şefkatli, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Şefkatli, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerinden tam puan almayı başardı.

Sosyetenin gözde isimleri arasında yer alan Yasemin Şefkatli, göğüs dekoltesiyle büyük beğeni topladı. Şefkatli'nin iddialı tarzına, övgü dolu yorumlar yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları,'Bu güzellik halis mi?', 'Çok güzelsin be', 'Muhteşemsin', 'Çiçek gibisin' gibi yorumlarda bulundu.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi alan Yasemin Şefkatli, bir süre modellik yaptı.

Şefkatli, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medya fenomeni Hilal Şefkatli'nin de kuzeni olarak biliniyor.



