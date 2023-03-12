İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli hamile mi? Son pozu gündemde

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdoTatlıses ile şaşalı bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli ne paylaşsa dikkat çekiyor. Yasemin Şefkatli son pozlarıyla "Hamile mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Daha önce kayınvalide Derya Tuna, basın mensupların torun istediğini söylemişti. Bu konuda yorum yapmayan Şefkatli son paylaşımıyla dikkat çekti.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Yasemin Şefkatli ile eşi İdo Tatlıses şu sıralar yurt dışı tatilinde. Bu tatilden fotoğraf paylaşan Şefkatli'nin paylaşımı kısa sürede hamilelik dedikodularına neden oldu.

Yasemin Şefkatli'nin pozlarını görenler "Bebek mi geliyor?" yorumlarında bulundu.

LALE ONUK DA YORUM YAPTI

Survivor 2020'de adını duyuran ve Survivor All Star 2022'ye de katılarak serüvenine devam eden Berkan Karabulut'un sevgilisi Miss Turkey 2018 yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Lale Onuk da arkadaşına "Bebek" yorumunda bulundu.



