İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Levent Dörter ile nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

POZUYLA BÜYÜLEDİ

Instagram'ı aktif olarak kullanan Dilan Çıtak'ın 373 bin takipçisi bulunuyor.

Özçekimini sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaşan Çıtak güzelliğiyle dikkat çekti.

2 Aralık 1989 yılında İstanbul doğumlu Dilan Çıtak 33 yaşındadır.

2003'te Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu eğitim aldı.

Tiyatro eğitimi de bulunan Çıtak 2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti.

Buradaki eğitiminin ardından Türkiye'ye geldiğinde İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünde lisans eğitimine devam etti.





