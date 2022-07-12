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  4. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

12.07.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda müzik çalışmalarıyla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses aynı zamanda sosyal medya pozlarıyla da gündeme geliyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan isim, güzelliğiyle büyüledi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Levent Dörter ile nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya pozuyla dikkat çekti.

POZUYLA BÜYÜLEDİ

Instagram'ı aktif olarak kullanan Dilan Çıtak'ın 373 bin takipçisi bulunuyor.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

Özçekimini sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaşan Çıtak güzelliğiyle dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

2 Aralık 1989 yılında İstanbul doğumlu Dilan Çıtak 33 yaşındadır.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

2003'te Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu eğitim aldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

Tiyatro eğitimi de bulunan Çıtak 2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika’ya gitti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

Buradaki eğitiminin ardından Türkiye'ye geldiğinde İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünde lisans eğitimine devam etti.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzelliğiyle büyüledi

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Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses
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