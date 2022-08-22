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İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği Engür Kalender'den kötü haber! Evinden 2 kamyon çöp çıkmıştı

22.08.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses sayesinde şöhreti yakalayan Engür Kalender hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Çöp evde yaşayan şarkıcı Engür Kalender'in evine belediye gelmiş, 2 kamyon çöp çıkarmıştı. Ergür Kalender hakkında bir yazı yazan Onur Akay, şarkıcının şizofren teşhisi konulduğunu ve hastaneye yatırıldığını duyurdu.

İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği Engür Kalender'den kötü haber! Evinden 2 kamyon çöp çıkmıştı

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında evinden 2 kamyon çöp çıkan şarkıcı Engür Kalender’e şizofren teşhisi konulduğunu ve hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Onur Akay, bir dönem İbrahim Tatlıses’in kendi plak şirketinden şöhret ettiği şarkıcı Engür Kalender’in yeğenine ulaştı ve bugünkü yazısında Kalender’in sağlık durumu ile ilgili bilgiler verirken, belediye tarafından temizlenen evinin temizlenmeden önceki fotoğraflarını da yayınladı.

5 - Engür Kalender'in Evi - 5

İşte Kalender’e şizofren teşhisi konulduğunu ve hastaneye yatırıldığını duyuran Onur Akay’ın o yazısı:

“Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik hayatına başlayan bir genç kız, aynı zamanda ünlü şan hocası Erdem Siyavuşgil’den de dersler alıyor ve Siyavuşgil’in de manevi kızı olmuştu. Müzikle ilgili hayalleri olan bu kız, albüm yapmak ve sahnelere çıkmak istiyordu. Daha sonra İbrahim Tatlıses’in desteği ile bu hayalleri gerçek oldu ama kurtlar sofrası ona maalesef bu acı sonu hazırladı.

4 - Engür Kalender'in Evi - 4

Engür Kalender, Şişli Kuştepe’deki bu apartman dairesine binayı yapan müteahhit tarafından 8 sene önce yerleştirilmişti. Kalender bu müteahhite yüklü bir para da ödemişti. Ancak o müteahhit iskan alamayınca ortalardan kayboldu. Babasını ve ağabeyini kaybeden Kalender, astım hastalığına yakalanmış ve sesini kaybetme noktasına da gelmişti. Bir de erkeklerin kendisinden istekleri yüzünden sahne hayatını bırakınca, babasından kalan maaşla geçinmeye başladığı için bu evden başka gidecek yeri yoktu. Annesi ile birlikte o evde yaşayan Kalender, yıllarca kira vermeden oturdu ve bu çöp evden de tahliye edilemedi.

1 - Engür Kalender'in Evi - 1

KEDİLER ÇIKARILMADAN MI İLAÇLAMA YAPILDI?

Ev, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlanarak temizlendi. 2 kamyon çöp çıkan evin içinde ne su, ne elektrik, ne de doğalgaz vardı. Hayvan pislikleri ve küflü eşyalarla dolu evden, ölü kedi yavruları bile çıkarılmış ve çöpe atılmıştı. Ancak evden 10'a yakın kedi ölüsünün çıktığı ve kedilerin ilaçlama nedeni ile öldüğü de komşuları tarafından iddia ediliyor.

SOKAKTAN TOPLADIĞI MAMALARLA KEDİLERİ BESLİYOR

Kalender’in annesi gündüzleri sokaklara bırakılan kedi mamalarını topluyormuş ve kedilere o şekilde bakıyorlarmış ve iddialara göre kediler kapı açıldığında saklanmış ve hayattaymış. İlaçlama yapılınca da bazıları camdan çıkmış ama çıkamayanlar ölü olarak bulunmuş. Kalender ise görgü tanıklarının anlattığına göre sadece geceleri evden dışarı çıkıyormuş ve sokak kedilerini toplayıp evine getiriyormuş.
3 - Engür Kalender'in Evi - 3

“BENİ BU EVE GÜLBEN ERGEN KİTLEDİ”

Gülben Ergen’in askerlerinin kapıda kırmızı bir kamyonun içinde beklediğini söyleyen Engür Kalender, “Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi ve dışarı çıkmamı istemiyor” diyordu. Çıkan haberlerden sonra durumu öğrenen yeğeni, halası Kalender’le babaannesi olan Kalender’in annesini kendi evine götürdü.
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"TELEVİZYONU KAPAT BENİ ORADAN GÖRÜYORLAR"

Evde televizyonu açan yeğeni, ”Televizyonu kapat, oradan beni görüyorlar, bu halimi görmesinler” diyerek yüzünü bir mendille kapatan halası ile karşılaşınca çok üzülmüştü. Sürekli taciz ve çıplaklıkla ilgili konuşan halası Kalender’i bir psikiyatriye götüren yeğeni, acı gerçekle karşılaştı. Kariyerinin başında çok zeki ve duruşunun sağlam olduğunu bildiğim Engür Kalender’e, şizofreni teşhisi konuldu ve Özel Fransız Lape Hastanesi’nin Psikiyatri Polikliniği’ne yatırıldı. Ancak yeğenin, günlüğü 2 bin 250 TL olan bu hastanenin masraflarını karşılayacak fazla gücü yok.

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Engür Kalender
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