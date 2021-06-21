MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli aşka geldi

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli aşka geldi

21.06.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlilik yoluna giren Yasemin Şefkatli aşk pozunu paylaştı. Şefkatli'nin pozuna beğeni yağdı.

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli aşka geldi

Pandemi nedeniyle İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile düğünlerini erteleyen Yasemin Şefkatli, arkadaşlarıyla bir süredir tatildeydi.

Düğünü iki üç kez iptal etmek zorunda kalan ikili bu durumu pek umursamıyor. Şefkatli son olarak tatil dönüşü soluğu sevgilisinin yanında aldı.

Ekran Alıntısı

Şefkatli aşk pozuna "Hayatımda senin kadar güzel gülen birini tanımadım ya ama fotolarda az gülüyorsun Dodi bu işin üstüne gitmeliyiz (konu için kendimi harcadım)" notunu düştü.

Aşıkların bu hallerine beğeni yağdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzünüze tam oturan güneş gözlüğü modelleriYüzünüze tam oturan güneş gözlüğü modelleri
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Nişanlısını öpücüklere boğduNişanlısını öpücüklere boğdu
Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

"Abla bir saniye bakar mısın?" dedi, sonrası korkunç

Bakın nerede saklanmış

Bakın nerede saklanmış

Polis merkezinde ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Polis merkezinde ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Ataşehir'deki 3,3 milyon liralık gasp dehşetinde yeni gelişme

Ataşehir'deki 3,3 milyon liralık gasp dehşetinde yeni gelişme

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

Tatilde aşka geldiler! Samimi şekilde yakalandılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

İkisini de Türkiye'de tanımayan yok! Konservatuar yılları...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.