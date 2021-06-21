İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli aşka geldi

Pandemi nedeniyle İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile düğünlerini erteleyen Yasemin Şefkatli, arkadaşlarıyla bir süredir tatildeydi.

Düğünü iki üç kez iptal etmek zorunda kalan ikili bu durumu pek umursamıyor. Şefkatli son olarak tatil dönüşü soluğu sevgilisinin yanında aldı.

Şefkatli aşk pozuna "Hayatımda senin kadar güzel gülen birini tanımadım ya ama fotolarda az gülüyorsun Dodi bu işin üstüne gitmeliyiz (konu için kendimi harcadım)" notunu düştü.

Aşıkların bu hallerine beğeni yağdı.



