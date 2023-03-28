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  4. İbrahim Tatlıses pes etmiyor! 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurdu

İbrahim Tatlıses pes etmiyor! 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurdu

28.03.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığı saldırıdan sonra ölümden dönen ve sağlık sorunları yaşayan İbrahim Tatlıses siyasete atılma çabalarına devam ediyor. Türkücünün 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses pes etmiyor! 5. kez AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adaylığına başvurdu

İbrahim Tatlıses seçim yorumuyla gündeme gelmişti. “Sevgili Türkiye’m ve Şanlıurfa’m... Bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun” demişti.

İbrahim Tatlıses seçim yorumundan sonra adaylık başvurusuyla dikkat çekti.

BEŞİNCE KEZ ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI

Geçmişte 4 defa Ak Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen İbrahim Tatlıses, 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

Kafa karıştıran seçim yorumu! "Bu seçimde..." Kafa karıştıran seçim yorumu! "Bu seçimde..."

Usta isim, aday adaylığı başvuru belgelerini AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'na teslim etti.

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