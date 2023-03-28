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Daha önce milletvekili aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten seçim yorumu

28.03.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce AK Parti’den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, seçim öncesi sosyal medyadan paylaşım yaptı. Tatlıses “Sevgili Türkiye’m ve Şanlıurfa’m... Bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun” dedi.

Daha önce milletvekili aday adayı olmuştu! İbrahim Tatlıses'ten seçim yorumu

Geçmişte AKP’den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan ancak aday gösterilmeyen türkücü İbrahim Tatlıses seçimlere dair sessiz kalmadı.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Tatlıses, seçim öncesi Şanlıurfalı hemşehrilerine şu sözlerle seslendi:

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"Sevgili Türkiye'm ve sevgili Şanlıurfa'm... Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa'mda tabiri caizse tırşik (Kürtçe kökenli bir kelimedir ve acımsı anlamına gelir) aşına dönmüş vaziyette... Manasını sorun Urfalılar bilir... Türkiye'ye ve Şanlıurfalı hemşehrilerime söylüyorum, bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun."

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KAFA KARIŞTIRAN SEÇİM YORUMU

Paylaşımın üzerine 'doğru karar' ifadesi ile ne anlatılmak istendiği merak konusu oldu. Çoğu takipçi "Doğru karar ne çok açık olmamış" yazdı.

İbrahim Tatlıses'i takip edenler kime oy verilmesi için bu paylaşımın yapıldığına anlam veremedi.

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