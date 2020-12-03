İbrahim Tatlıses ve Seda Sayan küs mü? Seda Sayan İbo Show'a katılacak mı?

9 yıl aranın ardından ekrana dönen İbrahim Tatlıses'in yayına Seda Sayan'ı davet etmesi bekleniyor. Ancak şimdiye kadar İbo Show ile ilgili bir açıklama yapmayan Seda Sayan iddialardan sonra konuştu. Bilal Özcan'a açıklama yapan Seda Sayan, İbrahim Tatlıses ile küs olup olmadığı konusuna değindi.

"İbrahim Tatlıses Seda Sayan neden konuşmuyor?" sorusuna Bilal Özcan iki sanatçının da birbirini saydığını ve sevdiğini bildiğini, ancak zaman zaman ünlülerle ilgili bu tür dedikoduların çıktığını söyledi.

Seda Sayan ise bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

'BEN RİSKLİ GRUPTAYIM'

"Olur mu öyle şey, benim İbrahim Tatlıses’le hiçbir zaman sorunum olmadı olamaz da. Çok da severim, dualarım da onunla. Programına katılamama nedenimi İbrahim Tatlıses çok iyi biliyor. Benim astımım var, stüdyo ortamlarına girmem yasak. O yüzden gelen bütün televizyon projelerini geri çeviriyorum, kabul etmiyorum. Diyeceksin ki 'Milli Piyango’yu nasıl sunuyorsun?' Milli Piyango’ya saç, makyaj, giyim, kuşam evde hazırlanıyorum. Sunup çıkmam hepsi 6 dakika sürüyor. Kısa olduğu için onu kabul ettim. Benim durumumu İbrahim de biliyor, Polat Yağcı da biliyor. Ben riskli gruptayım yoksa dargınlık filan asla söz konusu değil.”

