MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses ve Seda Sayan küs mü? Seda Sayan İbo Show'a katılacak mı?

İbrahim Tatlıses ve Seda Sayan küs mü? Seda Sayan İbo Show'a katılacak mı?

03.12.2020 10:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İbrahim Tatlıses ve Seda Sayan küs mü? Seda Sayan İbo Show'a katılacak mı?

İbrahim Tatlıses ve Seda Sayan küs mü? İbo Show'a katılması beklenen Seda Sayan teklifi geri mi çevirdi? İşte sosyal medyada konuşulan iddiayla ilgili Seda Sayan'ın açıklaması...

9 yıl aranın ardından ekrana dönen İbrahim Tatlıses'in yayına Seda Sayan'ı davet etmesi bekleniyor. Ancak şimdiye kadar İbo Show ile ilgili bir açıklama yapmayan Seda Sayan iddialardan sonra konuştu. Bilal Özcan'a açıklama yapan Seda Sayan, İbrahim Tatlıses ile küs olup olmadığı konusuna değindi.

"İbrahim Tatlıses Seda Sayan neden konuşmuyor?" sorusuna Bilal Özcan iki sanatçının da birbirini saydığını ve sevdiğini bildiğini, ancak zaman zaman ünlülerle ilgili bu tür dedikoduların çıktığını söyledi.

Seda Sayan ise bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 4. bölüm fragmanı yayınlandı!İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 4. bölüm fragmanı yayınlandı!

'BEN RİSKLİ GRUPTAYIM'

"Olur mu öyle şey, benim İbrahim Tatlıses’le hiçbir zaman sorunum olmadı olamaz da. Çok da severim, dualarım da onunla. Programına katılamama nedenimi İbrahim Tatlıses çok iyi biliyor. Benim astımım var, stüdyo ortamlarına girmem yasak. O yüzden gelen bütün televizyon projelerini geri çeviriyorum, kabul etmiyorum. Diyeceksin ki 'Milli Piyango’yu nasıl sunuyorsun?' Milli Piyango’ya saç, makyaj, giyim, kuşam evde hazırlanıyorum. Sunup çıkmam hepsi 6 dakika sürüyor. Kısa olduğu için onu kabul ettim. Benim durumumu İbrahim de biliyor, Polat Yağcı da biliyor. Ben riskli gruptayım yoksa dargınlık filan asla söz konusu değil.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
Aklı başına geldi! 'Yanlış anlaşıldım'Aklı başına geldi! 'Yanlış anlaşıldım'
Ekrana çıkınca gündem olduEkrana çıkınca gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ayağın kaymasın.düşenin dostu olmaz.dostluklar iyi gün dostları olmuş.
seda sayanın stüdyo ortamına girmesimi yasak:))

En Çok Okunan Haberler

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Bakan Koca illeri sıralayıp açıkladı: Büyük yükün altında

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Mehmet Ali Erbil'den mutluluk pozları! Aylar sonra ilk kez...

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Diğer Haberler

Ünlü fenomen kayıptı! Alexis Sharkey çıplak halde ölü bulundu!

Ünlü fenomen çırılçıplak halde ölü bulundu

Zehra Çilingiroğlu nihayet maske taktı! 'Yanlış anlaşıldım'

Aklı başına geldi! 'Yanlış anlaşıldım'

Karantina kurallarını ihlal eden Rita Ora'ya radyo yasağı

Sen misin karantinaya uymayan! Olay tepki

93 kilo veren Pelin Öztekin yeni imajıyla beğeni topladı

93 kilo verdi! Yeni imajı olay oldu

Dekolteli pozlarıyla olay olan Yasmin Erbil'e Mehmet Ali Erbil'den sansür!

Babası dekoltesini sansürledi ama...

Ayyüce Kamit'in MasterChef Emir ile ilişkisi var mı? 'Kısmetse Olur'a katılsam...'

Kiminle sevgili? 'Kısmetse Olur'a katılsam...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.