İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 4. bölüm fragmanı yayınlandı!

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, dördüncü bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, cumartesi günü yayınlanacak. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak.

Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Arif Susam, Ümit Besen, Gonca Vuslateri ve Cengiz Kurtoğlu unutulmaz bir geceye imza atacak.

