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  4. İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 4. bölüm fragmanı yayınlandı!

İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 4. bölüm fragmanı yayınlandı!

30.11.2020 20:52 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'i 9 yıl sonra ekranlara döndüren İbo Show'un 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Tatlıses'in gözyaşlarını tutamadığı anlar dikkat çekti. İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümündeki ünlü konuklar da belli oldu. İşte İbo Show'un 4. bölüm fragmanı ve bu haftaki ünlü konukları.

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, dördüncü bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, cumartesi günü yayınlanacak. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak.

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Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Arif Susam, Ümit Besen, Gonca Vuslateri ve Cengiz Kurtoğlu unutulmaz bir geceye imza atacak.

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