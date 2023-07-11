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  4. İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e sert cevap! ''Ekmek yediği kaba pisleyen birisi! Saha kenarına tuvaletini bile yapardı''

İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e sert cevap! ''Ekmek yediği kaba pisleyen birisi! Saha kenarına tuvaletini bile yapardı''

11.07.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk'ten eski hocası İbrahim Üzülmez hakkında 'kötü hoca' açıklamasına İbrahim Üzülmez'den cevap geldi. İbrahim Üzülmez, “Kendisi ekmek yediği kaba pisleyen birisi aslında. Cidden durum bu. Profesyonellikten ne kadar uzak olduğunu böyle daha iyi anlayabilirsiniz kendisinin." ifadelerini kullandı.

Alpaslan Öztürk

Alpaslan Öztürk

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Alpaslan Öztürk ile İbrahim Üzülmez arasındaki gerilim tırmanıyor. Alpaslan Öztürk'ün yaptığı açıklamalar sonrası İbrahim Üzülmez'den tecrübeli oyuncuya jet yanıt geldi. Alpaslan Öztürk, İbrahim Üzülmez'in hem kötü bir hoca hem de kötü bir insan olduğunu söylemişti.

"EKMEK YEDİĞİ KABA PİSLEYEN BİRİSİ"

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İbrahim Üzülmez, “Kendisi ekmek yediği kaba pisleyen birisi aslında. Cidden durum bu. Profesyonellikten ne kadar uzak olduğunu böyle daha iyi anlayabilirsiniz kendisinin." dedi.

"ANTRENMAN SIRASINDA SAHA KENARINA TUVALETİNİ YAPARDI"

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Sözlerine devam eden İbrahim Üzülmez, "Antrenman sırasında saha kenarına tuvaletini yapardı 3-4 sefer.” açıklamasında bulundu.

(Fanatik)


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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Alpaslan Öztürk İbrahim Üzülmez spor 10 sezon

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