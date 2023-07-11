İbrahim Üzülmez'den Alpaslan Öztürk'e sert cevap! ''Ekmek yediği kaba pisleyen birisi! Saha kenarına tuvaletini bile yapardı''

Alpaslan Öztürk ile İbrahim Üzülmez arasındaki gerilim tırmanıyor. Alpaslan Öztürk'ün yaptığı açıklamalar sonrası İbrahim Üzülmez'den tecrübeli oyuncuya jet yanıt geldi. Alpaslan Öztürk, İbrahim Üzülmez'in hem kötü bir hoca hem de kötü bir insan olduğunu söylemişti.

"EKMEK YEDİĞİ KABA PİSLEYEN BİRİSİ"

İbrahim Üzülmez, “Kendisi ekmek yediği kaba pisleyen birisi aslında. Cidden durum bu. Profesyonellikten ne kadar uzak olduğunu böyle daha iyi anlayabilirsiniz kendisinin." dedi.

"ANTRENMAN SIRASINDA SAHA KENARINA TUVALETİNİ YAPARDI"

Sözlerine devam eden İbrahim Üzülmez, "Antrenman sırasında saha kenarına tuvaletini yapardı 3-4 sefer.” açıklamasında bulundu.

(Fanatik)



