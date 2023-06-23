İbrahim Üzülmez'den Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a gönderme! "1 maç kazanıyorlar, hemen açıklamalar geliyor!"

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile takım ikinci sırada yer alırken yollar ayrılmıştı. Üzülmez sonrasında ise göreve aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Arda Turan getirilmişti. İstanbul ekibi, normal sezonu 6. sırada tamamlamış ve play-off'ta yer almaya hak kazanmıştı.

Sakaryaspor'u eleyerek play-off yarı finaline yükselen Eyüpspor, Bodrumspor ile eşleşmişti. Arda Turan'ın öğrencileri, ilk maçı 1-0 kazanmış ancak ikinci maçtan aldığı 2-0'lık yenilgiyle elenmişti.

Bu durum sosyal medyada geniş yer bulurken, takımın eski hocası İbrahim Üzülmez'den Arda Turan'a ve Eyüpspor Yönetimi'ne gönderme geldi.

İşte Sportbox YouTube kanalına konuşan İbrahim Üzülmez'in söylediklerinden öne çıkanlar;

"MİLLET 1 MAÇ KAZANIYOR..."

"Eyüp takımında 9 puan fark öndeyiz; 10 maç üst üste kazanıyoruz, röportajlar geliyor, 'Durun' diyorum. Mütevazı oluruz, sezon sonu yaparız diye bekliyorum. Yapsana kardeşim, kendimi de eleştiriyorum. Millet bir maç kazanıyor, soyunma odasından açıklamalar... Aman Allah'ım!"

"BİR FATİH TERİM, İKİ BEN"

"Bu son dönemde zaten soyunma odası açıklamaları moda oldu. Bir de internete veriliyor. Bunu çok doğru bulmuyorum. Motivasyon konuşması yapılacaksa bir Fatih Terim'di bu işte, ikincisi de İbrahim Üzülmez'di. Bundan sonra bir yere gideyim, her gün röportaj vereceğim."

"ARDA TURAN'I ÇOK SEVERİM"

"Ben Arda Turan'ı çok severim. Arda'nın ülke futbolunu en iyi şekilde temsil ettiğini düşünüyorum. Kariyerine sonsuz saygı duyuyorum. Ben, Eyüpspor'dayken Beşiktaş'tan kimse gelip izlemedi. Arda geldikten sonra bütün Galatasaray camiası tribündeydi. Bazen kendi başarımızı da satmamız gerekiyormuş."

"KIRGINLIĞIM VE KIZGINLIĞIM VAR"

"Eyüpspor'da ben ikinci yarıdaki 9 maçta 15 puan aldım. Benden sonraki 9 maçta 15 puan alınsaydı o takım şampiyon oluyordu. Üzüntülüyüm aslında. Kırgınlığım ve kızgınlığım da var. Bu PR dediğiniz şeyi maddi manevi ben de yapacağım."

"FİNALE BEN ÇIKMALIYDIM"

"Eyüpspor takımında ikinci sıradayken, bir teknik direktör ayrılır mı? İkinci sıradaki takım, son dönemde play-off'a zor girdi ve finali göremeden elendi. O emeğin, o gayretin, o azmin karşılığı takımın içerisinde benim bulunup, finale benim çıkmam gerekiyordu. Ama olmadı, nasip..."



