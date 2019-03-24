İbrahim Ziyal: İbra etmemek dengeleri bozacaktır

Galatasaray Kulübü Üyesi olan ve bir önceki seçimde Dursun Özbek’in listesinde yer alan İbrahim Ziyal, Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci döneminin idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Cengiz ve yönetiminin mali açıdan elinden geleni yaptığını söyleyen Ziyal, “İletişim ve idari olarak zaman zaman hatalı tercihler yapıp kararlar aldılar. Ancak henüz 1 yılını doldurmakta olan bir başkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun, bir suistimal olmadıkça ibra edilmemesi sıkıntı oluşturacak bir durum. Galatasaray Genel Kurulu bu süreci sağduyulu davranarak iyi bir şekilde yönetmeli. Galatasaray hiçbir zaman başkansız ve yönetimsiz kalmaz” dedi.

KORKUM BU DURUMUN İLERLEYEN YILLARA YANSIMASI

Kendisinin muhalif açıklamalarda bulunmasına karşın yönetimi ibra etmesiyle ilgili konuşan İbrahim Ziyal, “Benim genel tavrım böyle. 1 yılını doldurmamış bir yönetimi ibra etmemek dengeleri bozacaktır. Dursun Özbek’in listesinde yer almıştım. Ama birçok nahoş olaya rağmen ibra etmek durumunda oldum. Bir suistimal olmadığı müddetçe yönetimin süresini doldurmaya çalışmak gerekiyor. Adnan Polat döneminden bu yana hiçbir yönetim, süresini dolduramıyor. Ünal Aysal’da da böyle oldu, Dursun Özbek’te de böyle oldu. Korkum bunun ilerleyen yıllara yansıması” açıklamasında bulundu.