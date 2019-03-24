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İbrahim Ziyal: İbra etmemek dengeleri bozacaktır

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2019 14:41 | Son Güncelleme

Galatasaray’da Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci döneminin idari açıdan ibra edilmemesi sonrasında, Dursun Özbek’in listesinde yer alan İbrahim Ziyal, İHA'ya değerlendirmede bulundu. Mustafa Cengiz’i ibra etmemenin dengeleri bozacağını söyleyen Ziyal, “Adnan Polat’tan bu yana yönetimler sürelerini dolduramıyor” diye konuştu.

İbrahim Ziyal: İbra etmemek dengeleri bozacaktır

Galatasaray Kulübü Üyesi olan ve bir önceki seçimde Dursun Özbek’in listesinde yer alan İbrahim Ziyal, Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci döneminin idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili olarak İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Cengiz ve yönetiminin mali açıdan elinden geleni yaptığını söyleyen Ziyal, “İletişim ve idari olarak zaman zaman hatalı tercihler yapıp kararlar aldılar. Ancak henüz 1 yılını doldurmakta olan bir başkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun, bir suistimal olmadıkça ibra edilmemesi sıkıntı oluşturacak bir durum. Galatasaray Genel Kurulu bu süreci sağduyulu davranarak iyi bir şekilde yönetmeli. Galatasaray hiçbir zaman başkansız ve yönetimsiz kalmaz” dedi.

KORKUM BU DURUMUN İLERLEYEN YILLARA YANSIMASI

Kendisinin muhalif açıklamalarda bulunmasına karşın yönetimi ibra etmesiyle ilgili konuşan İbrahim Ziyal, “Benim genel tavrım böyle. 1 yılını doldurmamış bir yönetimi ibra etmemek dengeleri bozacaktır. Dursun Özbek’in listesinde yer almıştım. Ama birçok nahoş olaya rağmen ibra etmek durumunda oldum. Bir suistimal olmadığı müddetçe yönetimin süresini doldurmaya çalışmak gerekiyor. Adnan Polat döneminden bu yana hiçbir yönetim, süresini dolduramıyor. Ünal Aysal’da da böyle oldu, Dursun Özbek’te de böyle oldu. Korkum bunun ilerleyen yıllara yansıması” açıklamasında bulundu.

"FATİH HOCA BU DURUMU YÖNETECEKTİR"

Genel kurulda Dursun Özbek’le yan yana oturmasına karşın Özbek’in yönetimi ibra etmemesi, kendisinin ise ibra etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ziyal, “Dursun Özbek’in listesinde yer almıştım ancak unutulmasın ki herkes verdiği kararda serbesttir. Yönetimleri ibra etmek farklı, yönetime özellikle muhalif olmak farklı şey. Galatasaray için doğru olan şeyi tercih etmek için egolardan sıyrılmak gerekir” dedi. Alınan karardan takımın etkilenip etkilenmeyeceği konusunda da konuşan Ziyal, “Muhakkak ki takımın bu durumdan etkilenme ihtimali olabilir. Fatih Hoca çok güçlü bir karakter. Ben takımdan ve kendisinden ümitliyim. Bu durumu iyi yönetecektir. Artık bir olay gerçekleşti ve geriye çevirmek mümkün değil. Fatih Hoca gerekeni yapacaktır takımın etkilenmemesi için” diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Ziyal Spor Toto Süper Lig Galatasaray

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