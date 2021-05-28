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Ibrahima Konate Liverpool'da!

28.05.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig ekibi Liverpool, Leipzig'in 22 yaşındaki defans oyuncusu Ibrahima Konate'nin transferini açıkladı.

Ibrahima Konate Liverpool'da!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Fransız stoper Ibrahima Konate'yi Alman kulübü Leipzig'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giyen Konate ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Liverpool, 22 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 35 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Sochaux'da başlayan Konate, 2017 yazında bedelsiz olarak Leipzig'e transfer olmuştu.

Transferi hakkında konuşan Ibrahima Konate, "Liverpool gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten mutluyum. Şu anda Fransa ile U21 Avrupa Şampiyonasına odaklanıyorum, ancak bu turnuvadan sonra dünyanın en iyi takımlarından birine katılacağımı biliyorum ve bu bana harika bir his veriyor." dedi.

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transfer Liverpool
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