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Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.07.2019 18:44 | Son Güncelleme

İsveçli ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in bahis şirketi Bethard firmasına, 18 yaşından küçük çocuklara bahis oynattığı için İsveç Oyun Müfettişliği tarafından 2 milyon 500 bin İsveç Kronu (250 bin Euro) para cezası verildi.

Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası

Zlatan Ibrahimovic'in bahis şirketine para cezası geldi. İsveç Oyun Müfettişliği, yıldız futbolcunun bahis şirketi Bethard'a 2 milyon 500 bin İsveç Kronu (250 bin Euro) ceza verdi.

'YAŞI 18'İN ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN KORUNMAYA İHTİYACI VARDIR'

Bahis şirketinin bu yılın mart ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında 36 yaşındaki futbolcunun şirketin yüzde 70 ortağı olduğu açıklanmıştı. Oyun müfettişliği yetkilisi Katarina Abrahamsson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ceza bedeli şirketin cirosunun yüzde 10'u kadardır. Fakat ikinci sefer yapıldığı takdirde şirketin lisansı iptal edilir. Yaşı 18'in altındaki çocukların korunmaya ihtiyacı vardır. Ağırlıklı olarak 18 yaşın altında olanlarda kumar büyük tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

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