Ibrahimovic ve Arda Turan takım arkadaşı oluyor!

Rpp.pe adlı internet sitesi, Boca Juniors'un transfer listesini okuyucularıyla paylaşırken, Türkiye'den birçok futbolcuya yer verdi. Bu isimler arasında Fenerbahçeli 1 futbolcu da bulunurken, Beşiktaşlı eski yıldızın da dahil olduğu görüldü. Bu listeye göre Arda Turan ile Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşı olabilir!

İŞTE O LİSTE

Andre Pierre Gignac, Angel Mena, Gianluigi Buffon, Dani Alves, Mauricio Isla, Lukas Podolski,Ricardo Quaresma,Zlatan Ibrahimovic,Arda Turan