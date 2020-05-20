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  4. Ibrahimovic ve Arda Turan takım arkadaşı oluyor!

Ibrahimovic ve Arda Turan takım arkadaşı oluyor!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.05.2020 18:26 | Son Güncelleme

Futbolun durdurulmasının ardından kulüpler, önceliğini maliyeti düşük veya bonservissiz isimlere verirken, sürpriz iddialar da gündeme gelmeye devam etti. Bu iddiaların son halkası Güney Amerika'dan geldi! Buna göre yakın gelecekte Arda Turan ve Zlatan Ibrahımovic, takım arkadaşı olabilir.

Rpp.pe adlı internet sitesi, Boca Juniors'un transfer listesini okuyucularıyla paylaşırken, Türkiye'den birçok futbolcuya yer verdi. Bu isimler arasında Fenerbahçeli 1 futbolcu da bulunurken, Beşiktaşlı eski yıldızın da dahil olduğu görüldü. Bu listeye göre Arda Turan ile Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşı olabilir!

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İŞTE O LİSTE

Andre Pierre Gignac, Angel Mena, Gianluigi Buffon, Dani Alves, Mauricio Isla, Lukas Podolski,Ricardo Quaresma,Zlatan Ibrahimovic,Arda Turan


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