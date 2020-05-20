Ibrahimovic ve Arda Turan takım arkadaşı oluyor!

Rpp.pe adlı internet sitesi, Boca Juniors'un transfer listesini okuyucularıyla paylaşırken, Türkiye'den birçok futbolcuya yer verdi. Bu isimler arasında Fenerbahçeli 1 futbolcu da bulunurken, Beşiktaşlı eski yıldızın da dahil olduğu görüldü. Bu listeye göre Arda Turan ile Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşı olabilir!
Andre Pierre Gignac, Angel Mena, Gianluigi Buffon, Dani Alves, Mauricio Isla, Lukas Podolski,Ricardo Quaresma,Zlatan Ibrahimovic,Arda Turan
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