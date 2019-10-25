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Ibrahimovicli Los Angeles Galaxy play-off'larda elendi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde Los Angeles Galaxy, Los Angeles'a 5-3 mağlup olarak play-off'lara yarı finalde veda etti.

Ibrahimovicli Los Angeles Galaxy play-off'larda elendi

İsveçli santrfor Zlatan Ibrahimovic'in formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy, play-off'lara yarı finalde veda etti.

Batı Konferansı yarı finalinde Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic'in bir gol attığı mücadelede konuk olduğu Los Angeles'a 5-3 yenilerek elendi.

Kulübüyle sözleşmesi aralık ayında sona erecek 38 yaşındaki Ibrahimovic, maçın ardından yaptığı konuşmada, "MLS'de kalırsam bu lig için güzel olur çünkü tüm dünya izlemeye devam eder. Gidersem, kimse bu ligi hatırlamaz." değerlendirmesinde bulundu. Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy formasıyla sezonu 29 maçta 30 golle tamamladı.

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Amerikan 1. Futbol Ligi los angeles galaxy zlatan ibrahimovic

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