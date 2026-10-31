Hakemler hakkında devrim gibi karar! Kamera karşısına çıkacaklar

Dünya futbolunda ses getirecek radikal bir kararla LaLiga, hakem yönetiminde ve şeffaflıkta yeni bir dönemi başlatıyor. İspanya'da daha önce bazı karşılaşmalar öncesinde basın toplantılarına katılan hakemler, artık maçların hemen ardından doğrudan ekran karşısına geçerek kararlarını savunacak ve kamuoyunu bilgilendirecek.

İLK UYGULAMA BUGÜN BAŞLIYOR

AS gazetesinde yer alan habere göre; yeni uygulamanın ilk adımı bugün oynanacak Levante - Atletico Madrid karşılaşmasının ardından atılacak. Uygulama, yarın gerçekleştirilecek olan heyecan dolu Athletic Bilbao - Real Sociedad derbisiyle devam edecek. Şimdilik her hafta yalnızca iki maç için geçerli olacak bu uygulamanın, ligin resmi yayıncı kuruluşlarının canlı yayınlarında gerçekleştirileceği ifade edildi.

HAKEMLERİN İTİBARI VE GÖRSEL DEĞER KORUNACAK

LaLiga yönetimi tarafından kademeli olarak devreye sokulan bu kararın temel amacının, hakemlerin çalışma koşullarını iyileştirmek, kamuoyundaki soru işaretlerini gidermek ve karar verme süreçlerini tamamen şeffaflaştırmak olduğu vurgulandı. Öte yandan yapılacak röportajların İspanyol futbolunun marka değerini görsel ve işitsel açıdan artıracak, hakemlerin itibarını zedelemeyecek profesyonel bir çerçevede yürütüleceğinin altı çizildi. Futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bu hamlenin, diğer Avrupa liglerine de örnek olup olmayacağı şimdiden merakla bekleniyor.