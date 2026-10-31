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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Marcus Rashford için flaş iddia

Sezon başında sarı-lacivertli kulübün de transfer gündemine gelen ancak Manchester United'da kalmayı tercih eden Marcus Rashford için yeni bir iddia ortaya atıldı. Levent Ümit Erol'un aktardığı bilgilere göre, İngiliz yıldızın sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

Marcus Rashford

Marcus Rashford

İNG İngiltere
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Marcus Rashford için flaş iddia
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de devre yaklaşırken transfer dedikoduları da hız kazandı. Daha önce yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile adı anılan ancak kulübü Manchester United'da kariyerine devam etme kararı alan dünya starı Marcus Rashford hakkında dikkat çekici bir kulis bilgisi paylaşıldı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Fenerbahçe ye dünyaca ünlü golcü! Marcus Rashford için flaş iddia 1

Yaz aylarında sarı-lacivertlilerin menajerleri aracılığıyla temas kurduğu iddia edilen ancak Fabrizio Romano gibi uluslararası futbol otoritelerinin oyuncunun o dönem Türkiye'ye sıcak bakmadığını belirttiği süreçten sonra, yeni gelişmelerin yaşandığı ifade ediliyor. Manchester United'daki dönemi ve kulüpteki son durumu yakından takip edilen 28 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun, ara transfer döneminde sürpriz bir hamleyle sarı-lacivertli formayı giyebileceği konuşuluyor.

DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Fenerbahçe ye dünyaca ünlü golcü! Marcus Rashford için flaş iddia 2

Fenerbahçe yönetiminin hücum hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek adına şartları zorlayabileceği belirtilirken, bu transfer idaresinin önümüzdeki haftalarda nasıl bir resmiyet kazanacağı spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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