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İç Anadolu'da 4 ilde hava sıcaklıkları artacak

KONYA HABERLERİ  | 25.12.2020 15:07 | Son Güncelleme

İç Anadolu'da 4 ilde hava sıcaklıkları artacak

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artmaya başlayacağı belirtildi.

- Yağış beklenmiyor

Sıcaklığın hafta sonu mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerine çıkacağı tahminine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, bölgemizde yağış görülmeyeceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları Konya'da 14, Karaman ve Niğde'de 12, Aksaray'da 13 derece civarındadır. Rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette esmesi beklendiğinden, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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