İç Anadolu'da esnaf "tam kapanma" sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da kısıtlamadan muaf tutulan esnaf, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak hizmet sunuyor. Esnaf, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"da 10.00-17.00 saatlerinde müşterilerini kabul ediyor. Nevşehir'de market işleten Yasin Doğan, AA muhabirine, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iş yerlerinde sakinlik yaşandığını, salgından önceki dönemlere özlem duyulduğunu belirtti. Aşı çalışmalarının olumlu sonuç vermesini dileyen Doğan, "Müşterilerimizi sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde iş yerine alıyoruz. 17 Mayıs'tan sonra açılmayı bekliyoruz. Salgından önceki dönemlerde iftardan sonra burada kuyruk oluyordu, müşterilerin taleplerine yetişemiyorduk. Ancak bugüne de şükür, şimdilik sıkıntımız yok." dedi. - Kayseri Kayseri'de pastırmacı Abdullah Akçakoyunlu, şehir merkezine az sayıda vatandaş gelebildiği için satışların çok az olduğunu belirterek, "Pastırma, insanların acil ihtiyacı da olmadığı için satışlarımız yok denecek seviyede. Bu süreçte internetten satışlar birazcık da olsa arttı." dedi.

Pastırmacı Bekir Çatalbaş ise "Bütün pastırmacı esnafı dükkanı açıyor ancak sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için müşteri yok. Kargoyla satışlarımız bu süreçte yüzde 5-10 arttı. Şehir içinde güzergahımızdaki müşterilerimize paket servis yapıyoruz." diye konuştu. - Niğde Niğde'de fırın, market, bakkal, kuru yemişçi işleten esnaf ile eczacılar, kısıtlamalar kapsamında iş yerlerine yürüyerek gelebilen vatandaşlara hizmet veriyor. Satışları az olan esnaf, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hizmet sunuyor. - Kırşehir Kırşehir'de Atatürk Caddesi'ndeki fırında ekmek ustası Mehmet Akif Akan, bu süreçte vatandaşların ekmeksiz kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Tedbirlere uyarak üretim yaptıklarını belirten Akan, topyekun mücadeleyle en kısa sürede normal hayata dönmeyi istediklerini dile getirdi. Eczacı Şuayip Soysal da hastanelerin açık olması nedeniyle ilaç ihtiyacını karşılamak için faaliyetlerini yürüttüklerini kaydetti. Soysal, "Pandemi koşullarına uyarak, gerekli tedbirleri de alarak belirlenen saatlerde çalışmaya devam ediyoruz. Sağlık sisteminin çarkının dönmesi, sorun yaşanmaması için çalışıyor, hizmet veriyoruz."dedi.

- Yozgat Yozgat'ta eczacı Harun Lekesiz, salgın döneminde eczacıların özveriyle çalıştığını belirterek, "17.00'den sonra da nöbetçi eczaneler vatandaşımıza hizmet veriyor." diye konuştu. Sebze fidesi satan Tevfik Fikret Ertürk de "Tam kapanmada çiftçiye kısıtlama uygulanmamasına rağmen çiftçimiz şehre gelip alışveriş yapmıyor, biz de köylere gidemiyoruz. İnşallah bayramdan sonra düzelir." diye konuştu. Ekmek fırını çalışanı Servet Ceylan ise salgın döneminde fırınların kapanmadığını ve vatandaşa hizmet sunduğunu ifade etti. Kasap Ramazan Dalgıç, "Biz açığız, Allah'a şükür evimize ekmek götürebiliyoruz. Genelde vatandaşlara güveç hazırlıyoruz. İş yerini hiç açamayan esnafımız var." ifadelerini kullandı. - Kırıkkale Kırıkkale'de dönerci ustası Tugay Baloğlu, iftara kadar paket servis yaptıklarını, sonrasında iş yerini kapattıklarını söyledi. Salgın dolayısıyla işlerinin çok iyi olmadığını dile getiren Baloğlu, paket servisi olmasa iş yerini kapatmak zorunda kalacaklarını anlattı. Kuru yemişçi İlyas Aygör ise "İş yerimiz Cumhuriyet Meydanı'nda ancak meydan boş olduğu için işlerimiz çok iyi değil. Mahalle aralarındaki iş yerleri daha iyi. Vatandaşların bu süreçte biraz daha tedbirli olmalarını istiyoruz ki tam kapanmanın ardından işlerimiz yoluna girsin." diye konuştu.