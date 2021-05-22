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İç Anadolu'da "kademeli normalleşme" döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim

22.05.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç Anadolu'da "kademeli normalleşme" döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında sessizlik hakim

SİVAS (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" döneminin ilk hafta sonu kısıtlamasında Sivas, Yozgat, Kayseri ve Kırşehir'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sivas'ta pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin en işlek caddelerinden tarihi Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı'nda araç ve insan yoğunluğu azaldı.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgelerini kontrol etti.​​​​

Kademeli normalleşme döneminde tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar mesailerine devam etti.

Vatandaşlar, kısıtlamanın uygulandığı hafta sonunun ilk günü zorunlu ihtiyaçlarını evlerine en yakın iş yerlerinden karşılıyor.

- Yozgat

Yozgat'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri denetim yaparak sokağa çıkan vatandaşların izin belgesini kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf işletmeler ise faaliyetlerini sürdürdü.

- Kayseri

Kayseri'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin şehrin belirli noktalarında yaptığı trafik denetimleri sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda araç ve yaya trafiği azaldı.

Polis ekipleri, oluşturdukları kontrol noktalarında sürücüleri denetliyor.

- Kırşehir

Kırşehir'de, cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek noktalarından Ankara, Terme, Atatürk ve Lise caddelerindeki araç ve insan hareketliliği, yerini sakinliğe bıraktı. İşlek yaya güzergahlarından Cacabey ve Ahi meydanları ile sokaklar boş kaldı.

Bazı vatandaşlar evlerine yakın yerlerdeki fırın, manav ve marketlerden alışveriş yaptı.

Kent genelinde güvenlik ekipleri ise uygulama ve denetimlerini sürdürdü.

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