İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin başlamasıyla yoğunluk arttı

HES kodu ve ateş ölçümü yapılarak girişlerin yapıldığı alışveriş merkezlerinde ise açılış saatinde yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kuyumcu Ali Kocabey, AA muhabirine, 17 günün ardından iş yerlerini temizleyerek açtıklarını söyledi.

İnsanların evde sıkıldıklarını ve ihtiyaçları olduğunu belirten Kocabey, "Biz de onlara hizmet etmek için geldik. Eksikliklerimiz var, giderlerimiz var. İnşallah bu salgını def edip, güzel günlere gideceğiz." diye konuştu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de tam kapanma döneminin sona ermesiyle kent merkezinde yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle Zafer ve Cumhuriyet caddeleri üzerinde bulunan banka ile fatura ödeme merkezlerinin önünde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de cadde ve sokaklarda vatandaşlara kurallara riayet etmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.

Tam kapanmanın ardından iş yerini açan kırtasiyeci Recep Ardıç, AA muhabirine, heyecanlı ve mutlu olduklarını, 17 günün kendilerini biraz yıprattığını söyledi.

Yeni sürecin herkes için hayırlı olması dileğinde bulunan Ardıç, "İnşallah herkes kurallara riayet eder. Çünkü sıkıntısını sadece kuralı ihlal eden değil, herkes çekiyor. Bundan dolayı herkesin dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.