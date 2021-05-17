İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin başlamasıyla yoğunluk arttı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir, Yozgat, Niğde, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle araç ve yaya hareketliliği arttı.
Ülke genelinde, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması, 05.00 itibarıyla sona erdi.
Nevşehir'de, sabah erken saatlerden itibaren cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı.
İş yerlerine gidebilmek için araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bazı kavşaklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Tam kapanma sürecinde işletmeleri kapalı kalan esnaf, dükkanlarında temizlik ve düzenleme yaparak müşteri beklemeye başladı.
Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla, kent merkezinde 17 gündür süregelen sakinlik yerini yoğunluğa bıraktı.
- Yozgat
Yozgat'ta tam kapanma sürecinin ardından başlayan kontrollü normalleşmeyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
Kentte özellikle bankalar ve telefon bayileri önlerinde yoğunluk oluştu.
Emniyet ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı alanlarda vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
- Niğde
Niğde'de tam kapanma sürecinin sona ermesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk gözlendi.
Kısıtlamada kapalı olan esnaf, iş yerlerini açtı, bazı bankalar ile PTT önünde kuyruk oluştu.
Polis ekipleri, sorumluluk bölgelerinde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
- Sivas
Sivas'ta, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk arttı.
Kentin işlek caddelerinden olan Atatürk ve İstasyon caddelerinde zaman zaman insan ve araç yoğunluğu yaşandı.
Kentte, kısıtlama nedeniyle kapalı olan iş yerlerinde temizlik yapan esnaf, müşterilerini ağırlamaya başladı.
- Kayseri
Kayseri'de, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin sona ermesi ve kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla yoğunluk arttı.
17 gün süren kapanmanın ardından işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, özellikle cadde, meydan ve tarihi çarşılar ile toplu taşıma araçları ve duraklarda tam kapanma dönemine oranla kalabalık oluşturdu.
HES kodu ve ateş ölçümü yapılarak girişlerin yapıldığı alışveriş merkezlerinde ise açılış saatinde yoğunluk yaşandığı görüldü.
Kuyumcu Ali Kocabey, AA muhabirine, 17 günün ardından iş yerlerini temizleyerek açtıklarını söyledi.
İnsanların evde sıkıldıklarını ve ihtiyaçları olduğunu belirten Kocabey, "Biz de onlara hizmet etmek için geldik. Eksikliklerimiz var, giderlerimiz var. İnşallah bu salgını def edip, güzel günlere gideceğiz." diye konuştu.
- Kırıkkale
Kırıkkale'de tam kapanma döneminin sona ermesiyle kent merkezinde yoğunluk yaşanıyor.
Özellikle Zafer ve Cumhuriyet caddeleri üzerinde bulunan banka ile fatura ödeme merkezlerinin önünde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de cadde ve sokaklarda vatandaşlara kurallara riayet etmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor.
Tam kapanmanın ardından iş yerini açan kırtasiyeci Recep Ardıç, AA muhabirine, heyecanlı ve mutlu olduklarını, 17 günün kendilerini biraz yıprattığını söyledi.
Yeni sürecin herkes için hayırlı olması dileğinde bulunan Ardıç, "İnşallah herkes kurallara riayet eder. Çünkü sıkıntısını sadece kuralı ihlal eden değil, herkes çekiyor. Bundan dolayı herkesin dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.
- Kırşehir
Kırşehir'de kademeli normalleşmeye geçilmesiyle ana cadde ve sokaklarda yoğunluk meydana geldi.
Terme, Ankara ve Atatürk caddelerindeki bankalar, GSM bayileri ve PTT şubeleri önünde oluşan yoğunluğa, yaya ve motorize polis ekipleri uyarılarda bulundu.
İl Ticaret Müdürlüğünün oluşturduğu ekipler, açılan iş yerlerinde maske, mesafe ve kapasite denetimleri yapmaya başladı.
Tam kapanma sonrasında iş yerini açan Sait Yanık, özellikle ana arterlerde yoğunluk yaşanmaya başladığını ifade ederek, cadde ve sokaklarda tedbirlere uyarak hareket etmeye çalıştığını söyledi.
Yasin Temiz de maske ve mesafe kurallarına uymayanları ekiplerin uyarmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.
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