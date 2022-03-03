YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İç Anadolu'da vatandaşların önemli bölümü açık havada maske takmayı sürdürdü

İç Anadolu'da vatandaşların önemli bölümü açık havada maske takmayı sürdürdü

03.03.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç Anadolu'da vatandaşların önemli bölümü açık havada maske takmayı sürdürdü

KAYSERİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan maske takma zorunluluğunun açık havada kaldırılmasına rağmen Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Sivas'ta vatandaşların önemli bölümünün maske takmayı sürdürdüğü gözlendi.

Aşılanma oranı yüzde 80,5 olan Kayseri'de, PCR testi için hastanelerdeki yoğunluğun sabah saatlerinde azaldığı görüldü. Kayseri Devlet Hastanesinde randevu alan ve Kovid-19 aşısı yaptıranların yoğunluğu ise dikkati çekti.

Kentin kalabalık noktalarından Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi gibi açık alanlarda birçok vatandaşın maske takmayı sürdürdüğü, tramvay, kafe ve kapalı alanlarda da maske kuralına uyulduğu görüldü.

Mehmet Tanrıkulu (75), AA muhabirine, dördüncü aşısını yaptırdığını, maskenin kapalı yerlerde sürekli takılması ve doktorların tavsiyesine uyulması gerektiğini söyledi.

Ergül Şahin, Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanıldığını düşündüğünü belirterek, hastalığı ağır geçen "grip" olarak tanımladı.

Necati Alıcı, kapalı yerlerde maskesini taktığını vurgulayarak, "Maske açık havada serbest. Biz de artık usandık. Kapalı alanlarda takıp açık havada takmayacağım. Nezle, grip olabilirim. Başkasına bulaştırmamak için kapalı ortamlarda takmalıyım. Uygulamayı doğru buluyorum. Üç aşımı oldum." diye konuştu.

- Sivas

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların birçoğunun maske takmaya devam ettiği gözlendi, bazı vatandaşlar ise caddede maskesiz gezindi.

Açık alanda maske takan vatandaşlardan Ahmet Turan Yıldırım, bireysel tedbir alarak maske takmaya devam edeceğini dile getirdi.

Alınan kararı olumlu karşıladığını belirten Yıldırım, "Devletimizin aldığı karara herkesin saygılı olmasını istiyoruz." dedi.

Maskesiz gezinen Turan Kıral ise açık alanda maskenin serbest bırakılmasını olumlu bulduğunu vurgulayarak, "Otobüsler ve kapalı yerlerin haricinde maske takılmaması gayet güzel." ifadesini kullandı.

- Kırşehir

Kırşehir'de de birçok vatandaşın tedbirli davranarak maske takmaya devam ettiği görüldü.

Yoğunluğun olduğu Cacabey Meydanı, Ankara, Terme ve Lise caddelerinde vatandaşların maske takmaya devam ettiği, sakin sokaklarda ise maske takılmadığı dikkati çekti.

Vatandaşların kapalı mekanlara girerken tedbir amaçlı maske taktıkları gözlendi.

Kent sakinlerinden Muzaffer Kaya, açık alanlarda maske takmanın kaldırılmasını desteklediğini anlatarak, "Bu serbestliği özledik, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

- Nevşehir

Nevşehir'de açık alanda maske takmaya devam eden Muhsin Gül, kararın sevindirici olduğunu ancak kendisinin tedbir amaçlı kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Salgın sürecinde hayatın akışında önemli değişikliklerle karşılaştığını ifade eden Gül, "Yasakların kalkması iyi oldu. Özellikle benim gibi gözlüklü kişiler için zorluk oluşturuyordu. Üniversite öğrencisiyim ve birçok insan var çevremde o yüzden takmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Nuri Karaşahin de maskesiz dolaşmaya başladığını ancak bazı ortamlarda kullanmaya devam edeceğini anlatarak, "Maske biraz bunaltıyordu. Maskesiz dolaşmak insanları biraz kendine getirecektir. Hastalık da bundan sonra inşallah biter ve herkes özgürce dolaşabilir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldıNakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı
Konya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiKonya'nın 7 ilçesinde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi
Ukraynalı aileler güvenli buldukları için Türkiye'ye geliyorUkraynalı aileler güvenli buldukları için Türkiye'ye geliyor
Anahtar Kelimeler:
maske Kayseri Nevşehir Aşı

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:55
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Perşembe

Aslan Eczanesi
Melikgazi
Bizim Eczanesi
Kocasinan
Çetin Eczanesi
Melikgazi
Çilingir Eczanesi
Kocasinan
Derviş Eczanesi
Kocasinan
Alçılar Eczanesi
Kocasinan
Aygün Eczanesi
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

Transparan pantolonu görünce ağzını bozdu! Şoke eden yorum

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

Bergen galasındaki imajı beğenilmedi

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.