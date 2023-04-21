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İç Anadolu'daki camilerde bayram namazı kılındı

21.04.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'de bayram namazını kılmak isteyenler camileri doldurdu.

Niğde'de vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için camilere gitti.

El Kuddüs Camisi'nde namaz öncesi vaaz verildi, bayram namazı kılındı ve hutbe okundu. Daha sonra vatandaşlar, bayramlaştı.

YOZGAT

Yozgat'ta tüm camilerde yoğunluk oluştu.

Kent merkezi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde İl Müftüsü Ali Gülden vaaz verdi. Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Kurnaz ve Saygılı, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Cami avlusunda devam eden programda, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

KAYSERİ

Kayseri'de tarihi Camii Kebir'de bayram namazını kılmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve il protokolü, namazın ardındın vatandaşlarla bayramlaştı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de vatandaşlar bayram namazında camilerde saf tuttu.

Namazı Hazreti Ömer Camii'nde kılan Belediye Başkanı Mehmet Savran, vatandaşlarla bayramlaştı.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve bahçesini doldurdu.

İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın vaazının ardından külliye bahçesinde saf tutan vatandaşlar, namazı kıldıktan sonra yapılan duaya eşlik etti.

İl protokolü ve vatandaşlar cami önünde bayramlaştı, programın ardından çikolata ikram edildi.

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Bayram namazı Kayseri Niğde Yozgat Ramazan

Niğde Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
04:23
Sabah
05:52
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Niğde Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

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